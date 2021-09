Guatemala descarta la extradición a Panamá de los hijos de Martinelli

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, en una fotografía de archivo. EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 24 sep (EFE).- Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), presos en Guatemala desde 2020, no serán extraditados a Panamá y por tanto continúa su proceso para ser trasladados a Estados Unidos, donde son acusados de lavado de dinero, informó este viernes una fuente oficial.

La solicitud de extradición a Panamá, donde los hermanos son buscados también bajo cargos de corrupción, fue solicitada en agosto pasado por las autoridades locales, pero quedó descartada por decisión de Guatemala, según confirmó a Efe una fuente del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El rechazo de la solicitud por parte del MP obedece a que Estados Unidos tiene prioridad al haber solicitado la extradición con anterioridad y, de igual forma, Guatemala y Panamá no tienen convenios de extradición.

Los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 cuando intentaban viajar a Panamá, en un avión privado, tras casi un año en paradero desconocido.

La aprehensión se llevó a cabo a solicitud de Estados Unidos y desde entonces los hermanos se encuentran en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, al noreste de Ciudad de Guatemala, a la espera de que se completen sus procesos de extradición a la nación norteamericana.

En el caso de Luis Enrique, su traslado a Estados Unidos fue ordenado el pasado 25 de mayo por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco, por lo que la Cancillería se encuentra gestionando los detalles finales de su extradición.

Con respecto a Ricardo Alberto, aún está pendiente de que el Tribunal Tercero de Sentencia Penal resuelva si concede la extradición o no, pues existen pendientes otros recursos planteados por su defensa ante una Sala de Apelaciones.

La solicitud de extradición por parte de Estados Unidos nace del supuesto delito de lavado de dinero durante el mandato de su padre, en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

En julio pasado, el Gobierno guatemalteco aseguró que frustró un plan de los hermanos Martinelli para fugarse de la prisión en la que se encuentran, una versión que fue negada por los abogados de los hijos del expresidente de Panamá.