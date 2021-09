Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla quiere hacerse fuerte en el Pizjuán y Marcelino regresa a Mestalla ante Bordalás

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Sevilla buscará afianzarse este sábado en la parte alta de la clasificación de LaLiga Santander 2021-2022 con una nueva victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Espanyol, mientras que en Mestalla, el Valencia y el Athletic Club medirán el tamaño de sus heridas tras sus últimos reveses y en el retorno de Marcelino García Toral al estadio valencianista, en partidos correspondientes a la séptima jornada del campeonato.



En el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30 horas), el Sevilla, cuarto clasificado con un partido pendiente, intentará mantenerse entre los primeros candidatos a pelear por las plazas de honor frente a un Espanyol, al que no se le da excesivamente bien este escenario.



El conjunto sevillista llega a la cita animado después de su buena actuación en la jornada intersemanal ante un teórico rival directo como el Valencia, al que derrotó con autoridad por 3-1 ante su público, que ya ha disfrutado de seis goles en dos partidos ligueros tras el 3-0 al Rayo Vallecano.



Los de Julen Lopetegui, que aún no conocen la derrota esta campaña, buscan su tercer triunfo seguido en casa para coger fuerza de cara a su visita de la semana que vienen al Wolfsburgo en la Liga de Campeones, donde aspira a recuperar los puntos que dejó escapar ante el RB Salzburgo austriaco.



Por ello, el técnico de Asteasu podría optar por las rotaciones. El vasco tiene la principal duda de Suso y podría devolver al once a Jesús Navas, Acuña y Rakitic, que no fueron titulares ante los de José Bordalás, y también reservar a En-Nesyri y Fernando, que no completaron el entrenamiento. Rafa Mir, junto a la dupla argentina Ocampos-Lamela, se perfila como el tridente ofensivo, mientras que Delaney podría relevar al brasileño.



Enfrente un Espanyol que también acude al Sánchez-Pizjuán animado por haber estrenado por fin su casillero de victorias en su retorno a LaLiga Santander gracias a su trabajada y ajustada victoria por 1-0 ante el Alavés.



Tres puntos que unido al que salvó el pasado domingo en su visita al Betis en el último suspiro permite de momento a los de Vicente Moreno tener seis puntos y estar fuera de la zona peligrosa. Ahora, tratarán de sacar algo valioso de un estadio donde no gana desde 2011 y donde sólo acumula ocho triunfos en toda su historia.



Moreno tiene las bajas de Miguelón, Yangel Herrera y Javi Puado, y la duda del estado físico de Aleix Vidal, un exsevillista que retorna al igual que el central Sergi Gómez, y de Baré, ambos en la convocatoria. David López podría ser la principal novedad en un once comandado por Raúl de Tomás, que probará la solidez defensiva local.



MARCELINO VUELVE ANTE UNA AFICIÓN QUE LE ADORA



Por su parte, en Mestalla (16.15) se verán las caras dos equipos un tanto alicaídos como el Valencia y el Athletic Club, que vienen de sufrir sendos reveses ligueros que intentarán dejar atrás con tres puntos que les mantengan cerca de sus objetivos.



El conjunto 'che' ha visto frenado su buen inicio de campaña al mando de José Bordalás con dos derrotas consecutivas, dolorosas por diferentes motivos, mientras que el vizcaíno viene de perder en San Mamés en el descuento ante el Rayo Vallecano para sumar su primera derrota del año.



Los valencianistas perdieron el pasado domingo en casa ante el Real Madrid, pese a ir ganando por 1-0 en el minuto 85, y apenas tres días después cayeron en su visita al Sevilla, tras un partido plagado de errores, aunque se mantienen con diez puntos en la parte alta.



Además, Bordalás está teniendo mala suerte con los problemas físicos y ha perdido a jugadores claves como Soler, Gayà y Correia. El alicantino no quedó nada contento con la actuación de los suyos en el Pizjuán, pero tampoco tiene demasiado a su disposición para hacer una revolución.



Aún así, podría haber cambio en la portería, con Cillessen sustituyendo a un Mamarsdashvili que no ha estado fino en las dos derrotas, y Musah podría ser la principal novedad en el once en lugar de Jason.



Bordalás se reencontrará con su nuevo equipo con un Marcelino García con el que mantiene una relación distante y con el que la última vez que se vio las caras, al mando del Getafe, salió severamente goleado en San Mamés (5-1).



Más allá de este duelo de tinte personal, el técnico asturiano vivirá un partido especial ya que retorna a Mestalla, un estadio donde dejó un grato recuerdo entre la afición, que está en buena sintonía con su nuevo entrenador, y donde espera recuperar lo perdido el martes.



Un tanto de Radamel Falcao en el minuto 96 dejó al Athletic Club sin un punto ante el Rayo e hizo encajar a los 'Leones' su primera derrota de la temporada. El equipo vasco se quedó con nueve puntos y querrá seguir aferrado a la zona importante apelando a su fortaleza defensiva a domicilio.



El Athletic no ha perdido todavía como visitante en Liga y tampoco ha encajado todavía un tanto tras pasar por el Martínez Valero, Balaídos y el Wanda Metropolitano, aunque, en su debe, sólo ha anotado uno, para conseguir la victoria ante el Celta. En busca de los tres puntos, Marcelino, de nuevo sin Sancet y también sin Villalibre, moverá seguramente su once con la posible entrada de Iñaki Williams, Berenguer, Dani García y Vencedor, todos suplentes en el último choque.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA SANTANDER 2021-2022.



-Sábado 25.



Alavés - Atlético. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 14.00.



Valencia - Athletic Club. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.



Sevilla - Espanyol. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30.



Real Madrid - Villarreal. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.



-Domingo 26.



Mallorca - Osasuna. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.



Barcelona - Levante. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 16.15.



Real Sociedad - Elche. Cordero Vega (C.Cántabro) 18.30.



Rayo Vallecano - Cádiz. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30.



Real Betis - Getafe. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.00.



-Lunes 27.



Celta - Granada. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.