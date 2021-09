Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Villarreal

El Real Madrid vive un nuevo examen por el liderato



El conjunto de Carlo Ancelotti busca su quinta victoria consecutiva ante un Villarreal también invicto



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid volverá a tener un buen examen para evaluar su positivo inicio de temporada con la visita este sábado al Santiago Bernabéu (21.00 horas) del Villarreal, un rival siempre incómodo frente al que tratará de mantener su alegría ofensiva para seguir en el liderato de LaLiga Santander 2021-2022.



El estado de ánimo actual en las filas madridistas es muy optimista, sobre todo después de estar sacando adelante el primer tramo de exigencia del año, con la vuelta de la Liga de Campeones y la primera jornada liguera entre semana. Las victorias en Milán y en Mestalla fueron muy valiosas en lo deportivo y en lo anímico, pero con un sufrimiento que, en cambio, no se ha visto en los dos últimos partidos en casa, dos goleadas ante el Celta (5-2) y el Mallorca (6-1).



Estos dos choques demuestran que, de momento, el proyecto de Carlo Ancelotti se ha sentido más a gusto cuando juega ante su afición, ya que a domicilio sí ha evidenciado alguna duda más y donde ha estado a punto de dejarse su actual condición de invicto en el campeonato, algo que pondrá a prueba un Villarreal que tampoco conoce la derrota.



Ambos equipos tienen compromisos de Liga de Campeones la semana que viene, mucho más complicado teóricamente para el 'Submarino Amarillo' que visitará a un Manchester United con ganas de revancha, mientras que el 13 veces campeón de Europa jugará su tercer partido seguido en el Bernabéu ante el Sheriff Tiraspol, por lo que su once no se verá quizá tan condicionado.



Hasta el momento, Carlo Ancelotti está apostando por dar oportunidades a casi todos sus jugadores y ya ante el Mallorca el pasado miércoles introdujo novedades en su equipo, con las titularidades de Camavinga por Casemiro y de Marco Asensio en el frente ofensivo. Tanto el francés como el balear rayaron a gran nivel, sobre todo este último, autor de un triplete en la posición de enganche en la que le situó el de Reggiolo, que abandonó en esta ocasión el 4-3-3 por un 4-2-3-1 muy ofensivo.



Y esto le puede generar alguna duda al técnico italiano de cara a medirse a un Villarreal que suele sentirse bastante más cómodo a domicilio, que tiene calidad en el medio para arrebatarle la pelota y potencial arriba para crear problemas a una defensa a la que le está costando no conceder ocasiones a sus rivales.



Lo primero a resolver para Ancelotti es si mantiene en el once a Asensio y, lo segundo, si lo hace, como dispone al resto del equipo porque el mallorquín pareció sentirse más a gusto con libertad que en un costado. De todos modos, el descanso, de nuevo, dado a Hazard podría propiciar que dejase su hueco al belga para jugar arriba con los inspirados Benzema y Vinicius, actualmente dentro del grupo de 'indiscutibles'.



En el medio se espera la vuelta tanto de Casemiro como de Modric, que no tuvieron ni un minuto ante el Mallorca, mientras que Camavinga podría mantenerse en el once y dar un respiro en esta ocasión a Valverde. Atrás, Nacho, lateral derecho el miércoles, tiene visos de volver al izquierdo en lugar de Miguel Gutiérrez y que entre en su lugar Lucas Vázquez.



EL VILLARREAL, SIN GERARD MORENO



Por su parte, el Villarreal llega al Santiago Bernabéu en busca de sacar algo valioso que le ayude a ir creciendo en una temporada donde por fin pudo saborear entre semana su primera victoria al golear en el derbi al Elche por 4-1.



El triunfo ante el conjunto franjiverde quitó un peso de encima a los de Unai Emery que acumulaban seis empates en sus seis anteriores partidos oficiales. Ahora, el líder examinará su capacidad competitiva antes de una afrontar otra visita importante el miércoles a Old Trafford.



El conjunto castellonense tendrá como principal misión intentar que su disciplina defensiva, menos asentada que en la anterior campaña, frene el poderío ofensivo madridista, y luego tratar de aprovechar los espacios que suele dejar el Real Madrid, aunque para ello no podrá contar su principal arma goleadora.



Gerard Moreno, aquejado de problemas musculares, no podrá ser de la partida y Emery confirmó que Yeremi Pino está 'tocado' por un golpe, por lo que lo más probable es que juegue Moi Gómez en su lugar, con Danjuma por la izquierda, aunque existe la opción de que quiera reforzar ese lado y pueda adelantar a Pedraza. Albiol, Foyth y Alberto Moreno podrían ser novedades en defensa respecto al último partido, mientras que está por ver si en portería repetirá Asenjo o volverá Rulli.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema y Vinicius.



VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Moreno; Parejo, Capoue, Trigueros; Moi Gómez, Dia y Danjuma.



--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.