Fútbol.- Unai Emery: "El problema son los goles que marca el Real Madrid"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, tienen claro que más allá de que el Real Madrid, al que visitan este sábado, parezca no estar excesivamente sólido atrás, "el problema" es la cantidad de goles que marca, y afirmó que "el mayor reto" para su equipo es comprobar a qué nivel competitivo están respecto a los de Carlo Ancelotti.



"Ellos han encajado tres en goles en sus dos últimos partidos en casa. Tienen dos centrales de gran nivel como Alaba y Militao y a Courtois, que le elegimos como el mejor portero del mundo, pero el problema es los que marcan ellos", advirtió Emery este viernes en rueda de prensa.



Por ello, pidió "tener mucha personalidad" y firmar un partido "muy fuerte en el equilibrio ofensivo-defensivo". "Y si queremos encontrar algo hacia arriba, tener en cuenta lo que dejamos atrás", afirmó el irundarra.



En este sentido, el técnico del conjunto castellonense se refirió a Karim Benzema, que está "en un grandísimo momento" y que "ha encontrado su hábitat para expresarse de la mejor manera, con goles y con asistencias, que siempre lo ha hecho". "Y además ahora aparece en situaciones intermedias también, por lo que hay que ser muy inteligentes para saber cuando aparece para los demás y cuando para él", recalcó.



"Tenemos que ser capaces de aparecer en situaciones ofensivas y en los 90 tener un equilibrio emocional y en el resultado para que podamos tener opciones. No tenemos que dejar situaciones intermedias en las que ellos tienen mucha velocidad", analizó Emery.



El preparador vasco también fue optimista por el rendimiento ofrecido por su equipo en la Supercopa de Europa ante el Chelsea o ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. "El Real Madrid está al nivel de ellos y en esos partidos el equipo tuvo respuestas positivas que habrá muchas que tendremos que repetir, y si somos capaces de hacerlo, empezaremos a tener posibilidades de ganar", subrayó.



Por ello, Emery calificó el partido como un choque con "retos constantes" y al que llega con la buena noticia de haber sumado la primera victoria de la temporada ante el Elche y tener "cierto poso en cuanto a sensaciones de encontrar cosas". "Lo afrontamos con muchas ganas y la ilusión de ofrecer un partido competitivo ante un Real Madrid que está en un gran momento. Veremos dónde estamos respecto a ellos, que es el mayor reto", indicó.



"Estábamos con esa inercia de no perder, tampoco de ganar, y la última victoria nos permitió romper esa barrera y ahora queremos que no se rompa de empate a perder, pero no es lo mismo jugar contra alguien contra el que vas a llevar el peso de partido que contra un equipo donde sabes que habrá momentos que van a ser más de ellos", sentenció el irundarra, que está "convencido" de que Jesús Gil Manzano "lo hará bien y será justo para los dos equipos".