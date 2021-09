Foro en Nueva York concluye con un urgente llamado a la unidad latinoamericana

Fotografía cedida por la Fundación Global Democracia y Desarrollo donde aparece su fundador y presidente, el exmandatario de la República Dominicana Leonel Fernández (i), mientras habla este viernes durante el segundo día del Foro Global América Latina y el Caribe que se realiza en Nueva York (EE.UU.). EFE/Funglode/GFDD

Nueva York, 24 sep (EFE).- Un urgente llamado a la unidad del liderazgo latinoamericano para afrontar problemas comunes como el acceso a vacunas y a la solidaridad global para continuar adelante tras la crisis de salud por la covid-19 son algunas de las conclusiones expuestas tras el Foro Global América Latina y el Caribe que concluyó hoy en Nueva York.

El expresidente dominicano Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que convocó a este tercer foro de la organización sin ánimo de lucro, en el marco de la Asamblea General de la ONU, considera que la reciente reunión de la Celac en México fue un buen punto de inicio hacia esa integración.

"Habían pasado cuatro años sin reunirse la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y este es el momento en que más se necesita la integración latinoamericana. Empecemos por hablar, que los jefes de Estado se reúnan, analicen la situación" y creen una agenda única, dijo en un aparte con Efe tras el cierre del evento de dos días, organizado además por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

También por la institución hermana de Funglode en EE.UU., Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.

Fernández agregó que, tras crearse esa agenda, entonces los países podrán comenzar a trabajar en la integración comercial, financiera, cultural, científica o tecnológica, entre otros asuntos relevantes.

"La pandemia nos convoca a vernos de una manera más unida" sostuvo.

Durante su participación hoy en el foro, el exmandatario chileno Ricardo Lagos, uno de los que expuso esa falta de integración en la región, se mostró complacido con la gestión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que se reuniera la Celac por primera vez en cuatro años, cita a la que acudieron, entre otros, los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz Canel y de Venezuela.

Mientras que el ex jefe de Estado colombiano Ernesto Samper dijo que la región necesita adoptar un nuevo modelo de desarrollo que sea capaz de hacerle frente a los desafíos impuestos por la crisis.

"Hay que hacer un esfuerzo heroico de integración", lo que facilitaría el acceso a las vacunas, argumentó.

"Ese sueño de integración tenemos que volverlo realidad si no queremos seguir en la pesadilla de la pandemia", afirmó Samper, y entre las soluciones que cree se deben considerar figura "una nueva arquitectura regional financiera" para América Latina, de la que dijo se ha estado hablando por mucho tiempo.

También planteó una moneda virtual que luego sería real, como el euro, y crear una agencia de multilateral de calificación crediticia.

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla aseguró por su parte que América Latina "está en su nivel más bajo de regionalismo".

Mientras que Kevin Casas-Zamora, secretario general de IDEA International, afirmó que la pandemia ha revelado que la América Latina y el Caribe del 2021, constituye una región en la que el proyecto democrático "hace agua".

Al profundizar sobre este particular, advirtió que los gobiernos y liderazgos políticos de los países latinoamericanos y caribeños están cayendo en manos de caudillos, de improvisados y de empresarios con ambiciones de poder, elemento al que se le debe poner atención antes de que tome más fuerza.

María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, reclamó mayor espacio este grupo en el quehacer político.

Destacó que en América Latina y el Caribe las organizaciones políticas están dirigidas mayoritariamente por hombres, lo que dificulta mucho el acceso de las mujeres a los cargos de dirección en las instituciones estatales y en la toma de decisiones.

"Paridad, no cuota democrática", reclamó.

Leonel Fernández dijo además a Efe que su fundación enviaría a López Obrador, que preside la Celac, y a las cancillerías de la región, lo expuesto durante el foro.

Igualmente dijo estar complacido con el desarrollo del foro, con "excelentes exposiciones" e invitados.

"Muy satisfecho, creo que logramos el objetivo de tratar de entender la realidad y proponer alternativas", afirmó Fernández a Efe.