Fernando Santos, siete años de gloria para Portugal

El entrenador de la selección portuguesa de fútbol, Fernando Santos (d), alza el trofeo de campeones de la Eurocopa 2016 en una fotografía de archivo. EFE/Miguel A. Lopes

Lisboa, 24 sep (EFE).- El técnico Fernando Santos cumple este viernes siete años al frente de la selección de Portugal y desde septiembre de 2014 se ha consagrado como el entrenador con más partidos con las 'quinas', mayor número de victorias, mejor media goleadora y más títulos obtenidos en la historia del balompié luso.

Una Eurocopa y una Liga de las Naciones han servido para que este entrenador portugués de 66 años sea el preparador más laureado con el combinado absoluto.

Natural de Lisboa, se inició en el mundo del fútbol en la cantera del Benfica y como jugador se hizo un nombre en la escuadra del Estoril, en el que militó entre 1973 y 1987, salvo un año que jugó en el Marítimo. Después comenzó su periplo en el banquillo.

El trabajo como preparador también lo comenzó en el banquillo del Estoril, en el que estuvo sentado desde 1988 hasta mediados de 1994, momento en el que fichó por el Estrela Amadora, club al que perteneció hasta 1998.

A partir de ese momento, su carrera fue cogiendo velocidad de crucero y ha logrado pasar por los banquillos de los tres grandes de Portugal: Oporto (1998-2001), Sporting (2003-2004) y Benfica (2006-2008).

Fernando Santos también forjó su carrera en el césped heleno. Su primer salto internacional lo dio tras sus éxitos con el Oporto, ya que fue contratado para dirigir al AEK de Atenas en el verano de 2001. En ese club tuvo dos etapas, hasta mediados de 2002 y entre 2004 y 2006.

Además, también pasó por el banquillo rival, el del Panathinaicos, al que entrenó entre 2002 y 2003.

Tal fue su impronta en ese país que la Federación Helénica de Fútbol lo contrató para hacerse cargo de la selección nacional, a la que dirigió entre 2010 y 2014.

Acabado su periplo griego, Fernando Santos cumplió uno de sus sueños, entrenar al combinado absoluto de su país.

Su presentación oficial fue el 24 de septiembre de 2014 y ese día tomó el relevo de un Paulo Bento que dejó el combinado luso tras un modesto papel en el Mundial de Brasil, donde Portugal no pasó de la primera ronda.

Dos años por delante para preparar una Eurocopa, la de Francia de 2016 y con el primer reto de obtener la clasificación. Y lo hizo con holgura, primer puesto, siete victorias y una derrota, en un grupo en el que también estaban Serbia y Dinamarca.

Para Francia 2016, la Portugal de Ronaldo no era la favorita, pero cogió una velocidad de crucero que le llevó a la final con excelentes exhibiciones como las de aquel joven medio desconocido del Benfica Renato Sanches.

Por fin, tras el subcampeonato de 2004, Portugal hizo historia y ganó a Francia en la prórroga con un gol de Éder.

No fue casualidad y aquel éxito sirvió para que Fernando Santos fuera renovando una selección a la que cada vez llegaban más promesas que hoy son referentes en las principales ligas europeas.

No sólo Cristiano Ronaldo es Portugal, en las 'quinas' también militan Bernardo Silva o Cancelo (Manchester City), Pepe (Oporto), Bruno Fernandes (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valencia) y un largo etcétera de futbolistas que se han consagrado en el combinado luso de Fernando Santos.

En 2018, Portugal llegó a los octavos del Mundial de Rusia y al año siguiente, nuevo éxito de Santos, que ganó la primera edición de la Liga de Naciones.

Con Fernando Santos al frente, Portugal siempre ha estado en el ránking de las diez mejores selecciones del mundo e, incluso, llegó a ocupar el puesto tercero.

El técnico portugués aún tiene cuerda, la clasificación para Catar la tiene prácticamente en el bolsillo y Portugal se rinde ante un técnico que ha batido todos los registros.

Carlos García