Evergrande cae más de 2 % en la apertura ante incertidumbre por pago de bonos

Shanghái (China), 24 sep (EFE).- El gigante inmobiliario chino Evergrande cayó más de un 2 % en los primeros minutos de la sesión bursátil de hoy en Hong Kong después de que venciese ayer el plazo que tenía para abonar los intereses de unos bonos 'offshore' sin que la compañía se haya pronunciado al respecto.

Pasadas las 10.00 hora local (02.00 GMT) la cotización de Evergrande caía un 2,25 % tras haberse disparado un 17,6 % en la sesión de ayer.

Si bien el jueves los inversores parecían aliviados por la decisión de la principal subsidiaria de Evergrande de afrontar el pago de los intereses de unos bonos cotizados en yuanes a través de la Bolsa de Shenzhen, hoy la reacción es de incertidumbre por el futuro de los pagos de los bonos cotizados en dólares en el extranjero.

Evergrande debía haber hecho frente ayer al pago de casi 84 millones de dólares en intereses de un paquete de bonos 'offshore' pero, habiendo pasado ya la fecha límite para hacerlo, todavía no se ha pronunciado al respecto como sí lo hizo con los 'onshore'.

Eso sí, según las cláusulas incluidas en el folleto para inversores de la emisión de esos bonos, no se considerará que ha incurrido oficialmente en impago hasta que no pasen 30 días consecutivos desde la fecha de vencimiento.

Aunque este pago era clave debido a que analistas e inversores siguen de cerca la situación de Evergrande tras las pérdidas a las que ha arrastrado a los mercados mundiales en los últimos días, no es ni mucho menos el único que ha de afrontar: el próximo día 29 vence el plazo para abonar 47,5 millones de dólares de otro paquete de bonos 'offshore'.

Del pasivo total de la compañía, que asciende a más de 300.000 millones de dólares, unos 37.000 millones de dólares se corresponden a préstamos por devolver antes del final del primer semestre de 2022.

Por el momento sigue el silencio oficial en China, con la prensa estatal ignorando de manera casi total la situación y las autoridades sin intervenir, al menos de manera pública.

Esto ha provocado que en los últimos días se dispare la especulación, con algunos medios internacionales asegurando que China ha exigido a Evergrande que no incurra en el impago de sus bonos 'offshore' mientras que otros afirman que el Gobierno está pidiendo a las autoridades locales que se preparen para la caída de la compañía.