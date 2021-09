Eugenia Silva, Inés Sastre y Anne Igartiburu, rivalizan en estilo y elegancia en la rentré del Teatro Real

24-09-2021 La rentré del Teatro Real ha congregado a un buen número de rostros conocidos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Glamour y sobre todo mucha elegancia en un atípico inicio de temporada del Teatro Real con el estreno de 'La Cenerentola', de Gioachino Rossini. Una rentreé marcada especialmente por la ausencia de los Reyes Felipe y Letizia, de viaje en La Palma para visitar la zona afectada por el volcán de Cumbre Vieja y mostrar su apoyo a todos los afectados.



Se ha dejado notar la falta de la monarca en una citas en la que siempre se supera con looks sublimes con los que se convierte en la gran protagonista, pero las incondicionales de la ópera se han puesto sus mejores galas para dejarnos outfits tan sofisticados como ideales. Bajo la presidencia de la Reina Sofía - tan sobria como de costumbre - por el Real han desfilado rostros tan conocidos como Eugenia Silva, Anne Igartiburu, Inés Sastre, Andrea Levy, Ana Botella o Paloma Segrelles, confirmando con sus elegantes estiilismos que la rentré del Teatro Real se ha convertido en una de las citas más glamourosas del otoño.



Eugenia Silva. Impecable una vez más. La palabra elegancia es sinónimo de la modelo, que impactó con un vestido negro de terciopelo de Isabel Marant con manga larga y escote en uve, a juego con una espectacular chaqueta de lentejuelas de la misma diseñadora con flores en tonos plata, rosa y azul. Como complementos, discretas joyas y unas altísimas sandalias en color rosa. De diez.



Anne Igartiburu. La presentadora de 'Corazón' apostó por el rojo con un elegante vestido camisero en ese color con un cinturón a juego que marcaba su silueta. Con zapatos en satén dorado, su larga melena suelta y ligeramente ondulada, y la mejor de sus sonrisas, la vasca se convirtió en una de las más elegantes de la noche.



Carmen Lomana. Haciendo gala de su sofisticación y presumiendo una vez más de su impresionante vestidor, la socialité enamoró con un precioso vestido de fiesta negro con detalles en blanco y una abertura de infarto en una de sus piernas.



Inés Sastre. Otra de las protagonistas de la noche con un look tan original como elegante. Sandalias, pantalón y top negro - con una lazada marcando cintura - coronado por un kimono negro con detalles de terciopelo que acaparó todas las miradas a su llegada al Teatro Real. Sin apenas maquillaje y con un sencillo recogido, la modelo presumió de belleza natural y encandiló a todos con su bonita sonrisa.



Amparo Corsini. Acompañada por su marido, Manolo Falcó, la cuñada de Tamara Falcó hizo suya la frase de 'menos es más' con un sencillo pero estiloso vestido azul marino estilo bata con elegantes detalles florales en color crema.



Andrea Levy. Vestida de Lorenzo Caprile, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, lució un llamativo y favorecedor vestido de seda verde a juego con su cartera de mano. Un total look verde que rompió tan solo con sus sandalias, en color dorado.



Paloma Segrelles - con un vestido asimétrico de rayas blancas y negras con el que presumió de figura - Ana Botella - con uns suerte de túnica en color verde - o Inés Arrimadas, que disimuló su incipiente barriguita de embarazada con un discreto vestido negro, fueron otras de las protagonistas de una noche en la que, a pesar de que echamos mucho de menos a la Reina Letizia, el glamour se convirtió en uno de los protagonistas de la rentré del Teatro Real.