Estados Unidos.- La SEC multa a WPP con 16 millones por quebrantar las leyes sobre auditoría y contra los sobornos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha multado con 19 millones de dólares (16,2 millones de euros) al gigante británico de la publicidad WPP por haber quebrantado una serie de leyes sobre controles de auditoría, libros y registros y contra los sobornos, según ha informado este viernes en un comunicado.



WPP ha llegado a un acuerdo para que esta sanción dé por finalizados los cargos. El pago de la multa ha sido sin aceptar o negar los hechos de los que se la acusaba.



Según la SEC, WPP implementó una "estrategia de crecimiento de negocio agresiva" que incluía hacerse con participaciones mayoritarias en agencias de publicidad en mercados de alto riesgo. Según el regulador financiero, la empresa no se aseguró de que estas filiales implementaban sus controles de contabilidad y cumplimiento normativo, permitiendo a fundadores y consejeros delegados de esas firmas ejercer una amplía autonomía.



Debido a estos fallos en los controles, WPP no respondió "adecuadamente" a las señales de alerta de corrupción de algunas de sus filiales. Una de ellas, localizada en India, siguió sobornando a funcionarios del Gobierno para obtener campañas de publicidad incluso después de que WPP recibiera quejas por ello. Sucesos similares se registraron en China, Brasil o Perú.



"Una empresa no puede permitirse centrarse en la rentabilidad o la cuota de mercado a costa de los controles apropiados", ha asegurado el responsable de la división encargada por hacer cumplir la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Charles Cain.