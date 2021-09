España.-Plácido Domingo lamenta no actuar con la Orquesta extremeña: "Pedir disculpas no significa haber cometido abuso"

25-07-2019 El cantante y director de orquesta Plácido Domingo CULTURA JOSÉ LUIS R. CORTÉS



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El director de orquesta y cantante Plácido Domingo ha lamentado no poder actuar este sábado, 25 de septiembre, con la Orquesta de Extremadura en el concierto de clausura del Stone & Music Festival de Mérida, tras el veto a su actuación por parte de la Junta de Extremadura. El cantante se ha disculpado por las acusaciones de abuso sexual, pero ha precisado que "pedir disculpas no significa haber cometido un abuso".



Domingo ha asegurado estar "muy contento" por volver actuar en Mérida después de 30 años, pero ha calificado de "triste" no hacerlo con la Orquesta de Extremadura. El cantante estará acompañado este sábado sobre el escenario del Teatro Romano por la Orquesta Filarmónica de España. La Junta de Extremadura expresó su rechazo a la actuación del cantante de ópera dentro de la programación del festival por las acusaciones de abuso sexual y acordó a raíz de ello, además, que la programación de cualquier concierto, festival o evento que cuente con patrocinio por parte de la Administración regional deberá ser aprobada con anterioridad a la concesión de dicho patrocinio.



"Lamento no poder actuar con la Orquesta de Extremadura, vengo de hacer conciertos por ciudades por toda Europa, incluidas Madrid y Marbella, donde me han recibido con mucho cariño en todas partes", ha explicado el cantante en declaraciones realizadas a Europa Press.



Domingo ha asegurado no querer entrar en polémicas pero ha asegurado que las acusaciones de abusos "son un enorme malentendido". "Nunca he abusado de nadie ni de nada y este es el resultado de las investigaciones internas no judiciales con las que he colaborado voluntariamente y no hay nada en los tribunales", ha asegurado el director de orquesta.



Asimismo, ha reiterado sus disculpas "por si hubiese incomodado a alguien sin querer", pero ha precisado que esas disculpas "son un deber moral". "Pedir disculpas no significa haber cometido un abuso", ha puntualizado Plácido Domingo quien ha admitido sentir tristeza por la situación.



"Es triste que me pongan etiquetas sin conocerme, sin saber la vedad de los hechos, pero aún más triste que suceda en mi país, en España, que llevo en mi corazón y siempre la he llevado con orgullo por todo el mundo", ha indicado el compositor.



Por otra parte, Domingo ha expresado su satisfacción por la propuesta para declarar la zarzuela como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. "La zarzuela ha vivido conmigo antes de haber nacido, me siento orgulloso de haberla llevado por todas partes y es increíble cómo reacciona el público que, por donde quiera que sea, en todas las naciones, se vuelve loco con la zarzuela", ha indicado el cantante.



Domingo ha recordado los lazos que le unen con el género lírico que, según ha explicado, empezó a escuchar "antes de nacer". "Mi madre estaba embarazada en su noveno mes y seguía cantando en el teatro", ha explicado Domingo, quien recordó la profesión artística de sus padres.