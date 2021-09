España.-Interior desmiente al abogado de Puigdemont y dice que "no había ninguna autoridad española" cuando fue detenido

24-09-2021 El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo (i) y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska (c), durante los actos centrales del Día de la Policía en la Plaza Mayor de Valladolid, a 24 de septiembre de 2021, en Valladolid, Castilla y León, (España). En este acto, se impondrán las condecoraciones al mérito policial a integrantes de la Policía Nacional y a personas que han destacado en su contribución a la mejora de la imagen policial; se otorgarán menciones honoríficas a perros que prestan su servicio en la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional y se llevará a cabo el acto "in memoriam" a los agentes fallecidos en acto de servicio. POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desmentido este viernes la versión del abogado de Carles Puigdemont sobre que había policías españoles cuando anoche fue detenido a su llegada a Cerdeña. "No había ninguna autoridad española, es una actuación de las autoridades italianas en cumplimiento de unas obligaciones internacionales", ha señalado.



En respuesta a la prensa en Valladolid, donde se ha celebrado el Día de la Policía Nacional, Grande-Marlaska ha reconocido que le pilló por sorpresa la noticia de la detención del expresidente de la Generalitat fugado de España desde 2017 y reclamado por el Tribunal Supremo.



"Cuando hay una orden europea de detención contra cualquier persona, se puede materializar en cualquier momento. Tuve conocimiento, como el conjunto de autoridades españolas, una vez que las autoridades italianas comunican oficialmente", ha señalado.



MESA DE DIÁLOGO CON ERC



Sobre si el arresto y la posible extradición afectan a la mesa de diálogo con el Govern que preside Pere Aragonés, de ERC, el ministro ha respondido que lo que toca es "dejar a las autoridades italianas que resuelvan".



"La Unión Europea somos Estados de derecho con división de poderes y lo que todos debemos es respetar al conjunto de poderes judiciales de todos los países de la Unión Europea", ha comentado. "Cada uno tiene sus competencias y nos hace a todos más fuertes", ha dicho sobre la división de poderes.



Además, ha pedido "respeto a las resoluciones". "Las democracias sólidas, como la española, son muy fuertes porque somos conscientes de que el Estado de derecho funciona. La división de poderes y cada poder del estado actúa dentro del marco de competencias", ha enfatizado.



El titular de Interior ha dicho en dos ocasiones que en el arresto en el aeropuerto italiano no participó "ningún efectivo de la Policía Nacional" ni tampoco otras "autoridades españolas".



Respondía de esta forma a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que ha asegurado este viernes que en la detención en Cerdeña del expresidente de la Generalitat de Cataluña estaban presentes dos agentes de la Policía Nacional.



Según explicaba este mañana en una entrevista en la Cadena Ser, y ha confirmado a Europa Press, "había policías españoles entre los que detuvieron a Puigdemont". En este sentido, ha añadido que "no había control de fronteras sino que se dirigieron directamente a él para arrestarlo".