España.- Casado exige hacer "todo lo posible" para que Puigdemont sea juzgado en España y se respete al TS si lo condena

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haga "todo lo posible" para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado y juzgado en España. Es más, le ha emplazado a respetar al Tribunal Supremo si hay una sentencia condenatoria, de forma que no se le conceda el indulto.



En la clausura de XXV Congreso extraordinario de la European Seniors Unión en Madrid, Casado ha recalcado que "no es mucho pedir" que los políticos respeten a la Justicia, sus sentencias y las legislaciones "que impiden que "nadie esté por encima de la ley".



Tras recordar que los independentistas "dieron un golpe a la legalidad" en 2017 contra la Constitución y el Tratado de la Unión Europea, Casado ha señalado que la Justicia española, en un proceso "ejemplar y público", dictó sentencia sobre lo ocurrido, pero algunos de esos políticos condenados "huyeron", como Puigdemont.



El líder del PP ha subrayado que hay que respetar las sentencias de cada Estado, en este caso del Tribunal Supremo. "Además, pedimos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se comprometa hacer todo lo posible para que el señor Puigdemont sea extraditado de Italia a España y se ponga a disposición judicial del Tribunal Supremo", ha manifestado.



Es más, ha resaltado que si el Supremo, "libremente y de forma independiente decide condenarlo", se comprometa a "cumplir con la sentencia y a no indultarlo para recibir los votos de los secesionistas y seguir en el poder".



"ESTAMOS SEGUROS DE QUE NO EXISTIRÁ IMPUNIDAD"



Finalmente, el presidente de los 'populares' ha señalado que cualquier "quiebra de la integridad territorial y de las leyes en España es una quiebra de la integridad territorial y de las leyes europeas".



"Por eso, estamos seguros de que no existirá impunidad en el caso de Puigdemont y estamos convencidos de que el Gobierno de España se movilizará diplomáticamente y políticamente para apoyar la Justicia de España", ha dicho, para añadir que la diplomacia la tiene que hacer el Ejecutivo y la Justicia española "tiene que prevalecer frente a cualquier interés partidista para seguir usando el poder".