España.- Aznar espera que la euroorden se cumpla y la Justicia italiana entregue a Puigdemont para ser juzgado en España

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que espera que la euroorden se cumpla y la Justicia italiana entregue a España al "prófugo" expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont para que sea juzgado por los tribunales españoles.



Así se ha pronunciado después de que Puigdemont haya sido detenido en Cerdeña --donde se había asistido para un encuentro sobre cultura popular-- por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo.



A su llegada a la clausura, en declaraciones a los medios, Aznar ha señalado que espera que la euroorden se cumpla y la Justicia italiana entregue a España a "este prófugo de la Justicia para ser juzgado por los tribunales españoles".



En parecidos términos se ha expresado el expresidente del Gobierno al inicio de su intervención: "Espero y deseo que en cumplimiento de la euroorden las autoridades italianas entreguen al prófugo a la Justicia española para que sea juzgado por los tribunales competentes como compete a nuestro Estado de Derecho".



Por su parte, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, ha afirmado que Puigdemont puede ser entregado a España porque no cuenta con inmunidad como eurodiputado, "pese a lo que diga su abogado", Gonzalo Boye, que afirmó que Puigdemont será puesto en libertad en los próximos días porque la orden de detención en virtud de la cual se le detuvo está "suspendida".



FORTALECER LAS RELACIONES CON EEUU



Ya durante su intervención para clausurar este Campus FAES 2021 'Hablamos de Europa', Aznar, que ha hecho un diagnóstico sobre la situación geopolítica actual, ha hecho un llamamiento para fortalecer la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea porque, según ha dicho, comparten "enemigos".



Así, el expresidente del Gobierno también ha comentado la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán tras la llegada al poder de los talibán y ha señalado que "hoy por hoy", la Unión Europea no es un actor estratégico dentro del marco gepolítico.



Por otra parte, ha hablado sobre la recuperación económica y la coyuntura provocada por la pandemia del coronavirus. En este contexto, ha lamentado que, antes del Covid-19, España no fue capaz de "aprovechar" la recuperación económica para poner en orden las cuentas públicas y es ahora cuando existen niveles de dudas "que en otras circunstancias resultarían insostenibles".