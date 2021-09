Emiliano Suárez desvela cómo está Ainhoa Arteta tras su reciente reencuentro

12-02-2021 Emiliano Suárez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Emiliano Suárez es uno de los grandes amigos de Ainhoa Arteta y uno de los apoyos incondicionales con los que cuenta la soprano tras su tumultuosa separación de Matías Urrea en uno de sus peores momentos de salud. Y es que la artista todavía se está recuperando del cólico nefrítico que sufrió el pasado mes de julio, por el que estuvo ingresada un mes y que a punto estuvo de acabar con su vida.



Demostrando su fuerza incluso en una de las etapas más convulsas de su vida e inmersa en continuos rumores sobre su ruptura con el militar y su complicado carácter, Ainhoa ha dejado su San Sebastián natal - donde se ha instalado con su padre - para regresar a Madrid y reencontrarse con los amigos que tanto la han arropado en esos durísimos momentos.



Emiliano, que fue quien compartió en sus redes sociales las imágenes de la artista en la capital en actitud relajada y sonriente con sus amigos, nos ha contado cómo se encuentra Ainhoa: "Bien. Es dinamita pura, energía pura. Va a volver en cuanto pueda. Ha pasado por una situación médica y una enfermedad grave que ha estado a punto de morir y eso te deja muy tocado, pero se está recuperando". "Es mi gran amiga, una extraordinaria persona. Ella siempre ha estado a mi lado y qué menos que estar a su lado dándole cariño y apoyo", señala el creador de 'Garaje Lola'.



Muy discreto sobre su reencuentro, Emiliano sí ha confesado que Ainhoa "tenía ganas de hablar, de contarnos sus proyectos. Tiene una cosa pendiente en Málaga que va a ser genial si le da tiempo a volver. Está con apetito y ayer nos habló de todo lo bonito que le está pasando. Para lo feo ya*".



Cansado de que se diga que tenía mala relación con Matías Urrea y asegurando que no está siguiendo las informaciones que se están dando sobre la separación, el joyero ha dejado claro que el militar "era la pareja de mi amiga. Un buen amigo lo que tiene que hacer es estar al lado de ellos mientras que han sido pareja con respeto, con cariño, hemos pasado momentos muy buenos". "Lo demás no es de mi incumbencia, y no voy a decir si los he visto discutir", ha dejado claro.



Su mujer, Carola Baleztena, se ha mostrado parca en palabras y, asegurando que "Ainhoa es fantástica y una mujer de luz", ha preferido guardar silencio sobre cómo la vio en su reencuentro tras su separación y todavía recuperándose de los graves problemas de salud que a punto estuvieron de costarle la vida.