El Mineiro se concentra en la Liga brasileña pese a ansiedad por Libertadores

Fotografía de archivo de Eduardo Vargas de Mineiro. EFE/Yuri Edmundo POOL

Río de Janeiro, 24 sep (EFE).- El Atlético Mineiro, líder aislado del Campeonato Brasileño con 7 puntos de ventaja sobre su inmediato escolta (Palmeiras), decidió concentrarse en la Liga, por la que este sábado tendrá una difícil visita al Sao Paulo, pese a la ansiedad por la posible clasificación a la final de la Libertadores.

Cuatro días después de cosechar un empate sin goles en su visita al Palmeiras en el partido de ida por semifinales de la Copa Libertadores, el Mineiro se medirá el sábado a un tradicional Sao Paulo en partido por la vigésimo segunda jornada del Campeonato Brasileño.

Pese a las dudas sobre si reservará titulares para el partido del próximo martes que definirá a uno de los finalistas de la Libertadores, el técnico del conjunto de Belo Horizonte, Alexi Stival "Cuca", afirmó que la Liga también es prioritaria para el equipo, por lo que no renunciará a contar con sus mejores jugadores el sábado.

Tras el empate en el partido de ida de la semifinal, el Mineiro avanzará a la final de la Libertadores con una victoria por cualquier marcador en el partido de vuelta en casa y para ello confía con una delantera en la que destacan el internacional Hulk, el hispano brasileño Diego Costa y el chileno Eduardo Vargas.

Pese a su amplia ventaja en la Liga, el líder quiere aumentar aún más la distancia debido a que su objetivo este año es la triple corona y conquistar los títulos de la Libertadores, el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil (también está en semifinales).

El Mineiro, con 45 puntos en 20 partidos en la Liga, tiene actualmente una ventaja de siete puntos sobre el segundo en la clasificación, precisamente el Palmeiras (38) y de once puntos sobre el tercero, el Flamengo (34), pero aún faltan 17 jornadas para el final de la Liga y Cuca sabe que cualquier cosa puede ocurrir.

La principal preocupación es que el Flamengo, campeón de las dos últimas ediciones del Campeonato Brasileño, favorito al título y también semifinalista en la Libertadores y la Copa do Brasil, tiene pendiente dos partidos por la Liga y, en caso de vencerlos, puede reducir la ventaja del Mineiro a sólo cinco puntos.

Mientras que el Mineiro tendrá este sábado una difícil visita al Sao Paulo, el club comandado por el técnico argentino Hernán Crespo, que marcha duodécimo en la clasificación pero que no deja de ser un equipo difícil y repleto de jugadores que desequilibran, el Flamengo tiene un compromiso teóricamente más fácil, ya que visitará al irregular América, que lucha por huir de los últimos cuatro en la clasificación y escapar del descenso.

Por eso los jugadores del conjunto de Belo Horizonte afirman que es necesario olvidar por ahora al Palmeiras y concentrarse en el Sao Paulo.

"Cada partido es una final para nosotros y por eso siempre damos el 100 %. Queremos siempre hacer lo mejor y eso incluye conquistar los tres puntos el sábado", afirmó el volante argentino Matías Zaracho, titular indiscutible del Mineiro.

"No tenemos un título preferido (de los tres que pueden conquistar). Para ser sincero me gustaría ganar los tres. Vine aquí a conquistar títulos y creo que estamos en un buen camino para eso. Entonces no podemos escoger ni dar prioridades porque los tres son importantes", agregó el argentino.

Lo mismo opina el lateral derecho Mariano, para quien los jugadores del Mineiro son capaces de olvidar por ahora la Libertadores para concentrarse en la Liga.

"Queremos pensar tan sólo en el Sao Paulo ahora. Vamos a buscar nuestro objetivo, que son los tres puntos. De nada nos sirve pensar en el Palmeiras si tenemos al Sao Paulo antes", afirmó.

- Partidos de la vigésima segunda jornada:

. Sábado 25 de octubre: Ceará-Chapecoense, Corinthians-Palmeiras y Sao Paulo-Atlético Mineiro.

. Domingo 26 de octubre: América Mineiro-Flamengo, Fluminense-Bragantino, Internacional-Bahía, Juventude-Santos, Sport-Fortaleza, Athletico Paranaense-Gremio y Atlético Goianiense-Cuiabá.