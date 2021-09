El Hang Seng cae un 1,30 % arrastrado por las nuevas caídas de las inmobiliarias

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 24 sep (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, se dejó hoy un 1,30 % en una jornada marcada por caídas generalizadas, pero más pronunciadas en el caso de las empresas del sector inmobiliario.

Las acciones de Evergrande -que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, pero no está incluido en el Hang Seng, y atraviesa graves dificultades económicas- cayeron un 11,6 %.

El selectivo perdió 318,82 puntos, hasta los 24.192,16, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises (que incluye a Evergrande), cayó un 1,47 %.

Todos los subíndices informaron de pérdidas: Comercio e Industria, Finanzas y Servicios se dejaron un 1,40 %, un 0,90 % y un 1,75 % respectivamente, mientras que el Inmobiliario fue el peor parado tras caer un 2,28 %, pese al buen desempeño mostrado ayer.

Solo siete empresas consiguieron evitar las pérdidas hoy y, entre ellas, destacó la subida de la aseguradora Ping An, que creció un 2,16 %, seguida de la tecnológica Meituan y la petrolera Cnooc, que se revalorizaron un 0,82 % y un 0,49 % respectivamente.

El fabricante de paneles solares Xinyi Solar, la distribuidora de medicamentos Ali Health y la marca deportiva Li Ning fueron las empresas que registraron las mayores caídas tras dejarse un 7,32 %, un 6,35 % y un 5,43 % respectivamente.

Excepto la mencionada Meituan, las tecnológicas chinas se tiñeron de rojo: Tencent cayó un 0,64 %, Alibaba, un 2,76 % y Xiaomi, un 1,77 %.

Tampoco lograron escapar del rojo los bancos China Merchants Bank y Bank of China, que cayeron un 0,68 % y un 0,73 % respectivamente.

Las operadoras telefónicas estatales chinas también vieron pérdidas: China Unicom (-0,50 %) y China Mobile (-1,15 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 147.540 millones de dólares de Hong Kong (equivalentes a 18.951 millones de dólares o 16.148 millones de euros).