El Gobierno italiano se desmarca del caso Puigdemont, "plenamente" en manos de la Justicia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Justicia de Italia ha asegurado este viernes que no tiene "ningún papel" en el caso relativo al expresidente catalán Carles Puigdemont y ha asegurado que está "plenamente" en manos de los tribunales, a los que compete decidir si proceden o no con la entrega a España del político independentista.



De esta forma, el Gobierno de Mario Draghi ha dejado en manos del juez que pueda prolongar la detención de Puigdemont, arrestado el jueves tras llegar en avión a Alguer (Cerdeña), así la "decisión final" relativa a la hipotética entrega a España.



Justicia ha apuntado en un breve comunicado que las órdenes europeas de arresto no siguen los mismos protocolos que las extradiciones, en las que sí tendría que pronunciarse el poder ejecutivo.



El Ministerio de Justicia en Italia está encabezado por Alfonso Bonafede, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), pero la coalición que encabeza Draghi incluye también otras corrientes como la Liga, que ya se ha pronunciado por boca de su principal líder, Matteo Salvini, en contra de que las autoridades italianas puedan terminar acometiendo una "venganza" contra Puigdemont en nombre de España.