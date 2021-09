El Gobierno de Perú saca a escritores de la Feria de Guadalajara y otros renuncian

El escritor y periodista peruano Renato Cisneros, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Caamaño

Lima, 23 sep (EFE).- Varios escritores peruanos renunciaron este jueves a la delegación que representará a Perú como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) en solidaridad con otros nueve colegas que en la víspera fueron excluidos por el Gobierno de la lista de participantes.

Entre los autores que han renunciado a participar en la trigésimo quinta edición del certamen literario de Guadalajara están Alonso Cueto, Mariana De Althaus, Juan Carlos Cortázar, Victoria Guerrero, Rafael Dumett, Micaela Chiriff y Gustavo Rodríguez.

De esta forma se manifestaron en contra de que el Ministerio de Cultura retirase de la delegación a Renato Cisneros, Karina Pacheco, Katya Adaui, Gabriela Wiener, Jorge Eslava, Cronwell Jara, Ch'aska Anka Ninawaman, Carmen McEvoy y Nelly Luna Amancio.

Bajo el argumento de dar espacio en la delegación a autores de regiones del interior del país, el Ministerio de Cultura modificó la composición de la delegación, que ya había sido confirmada, para excluir a quienes consideraba que ya habían representado a Perú recientemente en otros certámenes culturales.

"Las medidas tomadas por el ministro de Cultura (Ciro Gálvez) respecto a la delegación de escritores del Perú a la Feria de Guadalajara me parecen absurdas y discriminatorias. He renunciado a mi participación por ese motivo", expresó Alonso Cueto en redes sociales.

Por su parte, la dramaturga Mariana De Althaus aseguró que no quiere ser parte de un grupo que "se ha conformado siguiendo criterios inaceptables y que agreden a la carrera de nueve escritores de altura y trayectoria, principalmente la de tres importantes escritoras como Gabriela Wiener, Katya Adaui y Karina Pacheco".

De Althaus explicó que el objetivo de la participación de un país como invitado en una feria como la de Guadalajara es "ofrecer una delegación de la mejor calidad posible para promover a sus escritores y a su industria editorial".

"Me apena y preocupa la ignorancia que está demostrando el ministro Ciro Gálvez sobre el sector editorial y sobre la importancia de un evento como este", apuntó De Althaus.

La dramaturga consideró que "incluir a escritores desconocidos que nunca han participado en una feria internacional puede ser muy bueno si se demuestra que tienen el mérito suficiente, pero sacar a escritores de trayectoria y méritos probados para que participen los otros es una burla a todos los peruanos".

Asimismo, Micaela Chiriff señaló que "si el ministro de Cultura quiere un país inclusivo, la vía es apoyar el acceso al libro en las regiones y el desarrollo de la industria editorial en todo el Perú, lo demás son gestos vacíos".

En el mismo sentido, la poeta Victoria Guerrero, ganadora del Premio Nacional de Literatura de 2020, demandó al Gobierno no hacer populismo de última hora. "Las escritoras la hemos peleado para estar aquí y nos ha costado mucho", apostilló.

Por su parte, Gustavo Rodríguez también criticó la decisión del Ministerio de Cultura: "Aplaudo la diversidad que nos hace tan grandes culturalmente, pero repudio la cultura de la improvisación que tanto daño nos hace como sociedad".