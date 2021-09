El Gobierno canario busca potenciar su apoyo sanitario a los compatriotas en Venezuela

El consul general de España en Venezuela, Juan José Buitriago de Benito (i), el viceconsejero de acción exterior del Gobierno de Canarias, Juan Rafael Zamora (c), y el delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela, José Williams Montesdeoca Rodríguez, fueron registrados este jueves al conversar, durante un encuentro, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 23 sep (EFE).- El viceconsejero de Acción Exterior de Canarias, Juan Rafael Zamora Padrón, manifestó este jueves en Caracas, tras dos semanas de visita en Venezuela en las que viajó por todo el país para entregar ayudas, que el Gobierno regional trabajará en la gestión del incremento de ayudas para sus ciudadanos en la nación caribeña, especialmente en el ámbito de la salud.

El viaje de Zamora Padrón concluyó con un encuentro con el cónsul general de España en Venezuela, Juan José Buitrago, con quien compartió sus impresiones, tras visitar 11 de los 23 estados, donde percibió que la situación de los canarios en el país ha empeorado desde su última visita, en noviembre de 2019.

"En este año y 10 meses desde mi última visita, ha habido un empeoramiento de la situación y ahora hay más necesidad", explicó el viceconsejero a Efe horas antes de su viaje de vuelta a España.

Zamora Padrón recorrió unos 3.200 kilómetros para hacer entrega a sus compatriotas de 3.365 "tarjetas de alimentos" recargadas con dinero destinado, exclusivamente, a la compra de alimentos y 2.240 para comprar medicinas.

Las tarjetas para la compra de comida serán recargadas mensualmente con 16,17 euros, mientras que las de gastos farmacéuticos recibirán 17,17 euros cada dos meses.

MÁS DE 1.500 TARJETAS DE ATENCIÓN SANITARIA

El viceconsejero entregó también 1.570 tarjetas para atención sanitaria a través de la Fundación España Salud (FES) a canarios que no cuentan con ningún tipo de pensión del Gobierno español y, por tanto, no están incluidos entre los beneficiarios de este servicio sanitario.

La FES, en principio, está enfocada a prestar asistencia sanitaria a los españoles mayores de 65 años residentes en Venezuela que tengan algún tipo de pensión, ya sea contributiva o no contributiva, por lo que muchos se quedan fuera de dicha cobertura al no cumplir el requisito.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias firmó un convenio con la organización mediante el cual aporta un millón de euros anuales para que quienes no cuenten con ese derecho inicial en la FES lo adquieran, gracias al acuerdo con la Administración de su comunidad autónoma.

"Esa gente no tendrían ninguna asistencia sanitaria en este país, así que el Gobierno de Canarias firmó un convenio con la FES, aportando un millón de euros anuales para dar cobertura, en igualdad de condiciones que el resto de beneficiarios de la FES, que son pensionistas", explicó Zamora Padrón.

El funcionario precisó que, gracias a este acuerdo, 1.570 canarios residentes en Venezuela y no pensionados por España recibirán la misma atención que si estuvieran incluidos de origen.

Pese a que se mostró satisfecho por el apoyo brindado durante su estancia en Venezuela, lamentó no poder atender todas las solicitudes de ayuda, que cifró en 7.000 en este año, un número que prevé que aumente de cara a 2022, dada la crítica situación socioeconómica que vive el país caribeño.

"Ojalá me equivoque, pero seguro que para el mes de enero, cuando se saque la próxima convocatoria para el ejercicio 2022 se va ampliar el número de peticiones, porque hemos visto una evolución negativa, un mayor número de necesidades en nuestra gente en Venezuela", explicó Zamora Padrón.

La colonia canaria es la más numerosa de España en Venezuela, donde residen, actualmente, unos 65.000 isleños y descendientes, una cifra que se redujo considerablemente respecto a seis años atrás, cuando en la nación suramericana vivían 85.000 canarios.