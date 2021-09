EEUU/China.- EEUU alcanza un acuerdo con la directora financiera de Huawei que le permitiría volver a China

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos han alcanzado un acuerdo que podría permitir la vuelta a China de Meng, acusada de fraude en el marco de las sanciones estadounidenses a Irán.



La acusación estadounidense considera que Meng defraudó a HSBC al mentir a la entidad durante una reunión con un alto cargo del banco en la que habló de los negocios que tenía Huawei con Irán.



La directora había sido detenida en Canadá en 2018, y Estados Unidos buscaba su extradición desde entonces. El acuerdo, anunciado este viernes, implica que el país norteamericano dejará de pedir esta extradición, por lo que Meng podría regresar a China.



A cambio, la directora financiera se ha comprometido a no contradecir la presentación de una serie de hechos afirmados por Estados Unidos en un documento que aún no se ha hecho público, según recoge la agencia de noticias DPA.



El arresto de Meng supuso un punto de inflexión en las relaciones de China con Estados Unidos y Canadá. Pekín ha rechazado los cargos y ha reiterado que la que es, además, hija del fundador de la compañía, está siendo víctima de una persecución política.



Poco después de su arresto, China detuvo a dos canadienses, el exdiplomático Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor, a quienes acusa de espionaje. Spavor ya ha sido condenado a once años de prisión, mientras que Kovrig espera su sentencia.