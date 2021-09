EE.UU. y Huawei llegan a un acuerdo para liberar a Meng Wanzhou, según diario

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en una fotografía de archivo. EFE

Toronto (Canadá), 24 sep (EFE).- La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, detenida en Canadá desde 2018 y a la que EE.UU. acusa de fraude bancario, llegó a un acuerdo con Washington para declararse culpable y pagar una elevada multa a cambio de que las autoridades estadounidenses renuncien al proceso de extradición.

El periódico The Globe and Mail señaló este viernes que fuentes cercanas al caso confirmaron el acuerdo y que Meng, hija del fundador de la compañía, Ren Zhengfei, comparecerá hoy de forma virtual ante un tribunal federal de Nueva York para sellar el acuerdo.

Las mismas fuentes indicaron al periódico que el acuerdo no incluye la liberación de Michael Spavor y Michael Kovrig, dos canadienses a los que China detuvo inmediatamente después del arresto de Meng el 1 de diciembre de 2018 y que han sido acusados por las autoridades chinas de espionaje.

La detención de Meng, Spavor y Kovrig ha causado una profunda crisis diplomática entre Canadá y China, con acusaciones mutuas de violaciones de derechos humanos y repercusiones comerciales.

El pasado sábado, The Globe and Mail señaló que las autoridades estadounidenses había retomado conversaciones con Huawei para que la compañía china se declarara culpable de fraude bancario a cambio de un acuerdo de enjuiciamiento diferido contra el gigante de las telecomunicaciones chino que permitiría a Meng regresar a China.

El caso de extradición de Meng está a la espera de sentencia en un tribunal de Vancouver (Canadá) tras casi tres años de proceso.

En agosto pasado, los abogados defensores y la Fiscalía canadiense presentaron su argumentos finales ante la jueza Heather Holmes, del Tribunal Supremo de Columbia Británica (Canadá), en contra y a favor de la extradición a Estados Unidos.

Estaba previsto que Holmes diera a conocer su decisión en las próximas semanas.