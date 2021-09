EE.UU., en apuros por 70 millones de no vacunados y más claves de la vacunación

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue registrado este viernes, durante una intervención en la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.), donde anunció que su país comenzará a administrar inyecciones de refuerzo de covid-19 a millones de estadounidenses el 24 de septiembre. EFE/Al Drago/Pool

Redacción América, 24 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, reiteró su llamado a los cerca de 70 millones de estadounidenses que aún no se han vacunado para evitar “una tragedia” en el país en el país e inmunizarse contra la covid-19.

Esta y otras cuatro noticias son las claves de la vacunación de la semana en América:

LA PANDEMIA DE LOS NO VACUNADOS EN EE.UU.

Pese a que EE.UU. empezará a aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 a varios grupos de su población —mayores, vulnerables y trabajadores en situación de riesgo—, sigue teniendo dificultades para contener la pandemia ya que un 25 % de sus habitantes se resiste a inmunizarse.

Los mayores de 65 años, los adultos con enfermedades como diabetes u obesidad y los trabajadores con riesgo de contagio como los del sector sanitario, profesores y empleados de tiendas de alimentación serán los primeros en acceder a una tercera dosis de la vacuna, aunque solo en el caso de contar con la Pfizer, la primera en recibir la aprobación para el refuerzo.

Aunque tanto el presidente del país, Joe Biden, como sus expertos subrayaron que tres cuartas partes de la población con posibilidad de vacunarse tiene al menos una dosis, también reconocieron el daño que supone contar aún con un 25 % de estadounidenses que, pudiendo vacunarse, no lo han hecho.

Son 70 millones de personas, algo "totalmente inaceptable" según el presidente, que insistió en que esta es ya solo la pandemia de los no vacunados y advirtió de que seguirá promoviendo, siempre que pueda, el requerimiento de vacunarse para determinados colectivos, como hizo con los trabajadores federales o con todo el personal militar.

POLÉMICA EN BRASIL POR VACUNACIÓN DE ESPOSA DE BOLSONARO

Justo cuando se conoció que Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se convirtió en el tercer integrante con diagnóstico de coronavirus que integraba la comitiva de ese país que asistió a la Asamblea Anual de la ONU, el mandatario reveló que su esposa se vacunó en EE.UU.

El anuncio de la vacunación de Michelle Bolsonaro recibió una ola de críticas de quienes consideraron esa actitud como un "desprecio" a la salud pública de la nación suramericana.

La indignación se manifestó en círculos políticos, sobre todo en una comisión del Senado que investiga posibles irregularidades cometidas por el Gobierno frente a una pandemia que ha matado a casi 593.000 brasileños y aún no está controlada.

Se presume que se aplicó la vacuna esta misma semana, cuando integró la comitiva oficial de Brasil que asistió a la Asamblea General de la ONU y que regresó sin el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien se quedó en Nueva York en cuarentena, tras dar positivo de covid-19.

En su discurso ante la ONU, Bolsonaro insistió en su negacionismo frente a la covid-19, defendió el uso de medicamentos de dudosa eficacia para tratarla y se opuso al llamado "pasaporte sanitario".

COLOMBIA, CON LA MITAD DE SU POBLACIÓN VACUNADA

El Ministerio de Salud de Colombia informó que la mitad de la población cuenta al menos con una dosis de alguna de las vacunas contra la covid-19.

"Se ha visto un descenso en el ritmo de vacunación y por ello es necesario trabajar de forma conjunta para hacer un esfuerzo entre todos los actores y mejorar la cobertura en los territorios", destacó la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy.

Hasta la fecha, se han distribuido casi 43,5 millones de dosis. De estas, se han aplicado 39.057.913 —13.539.619 son segundas dosis—, por lo que la mitad de la población cuenta con al menos una. El porcentaje baja al 32 % cuando se habla de población con el esquema de vacunación completo, ya que 16.353.229 lo tiene.

El país ha vivido en las últimas semanas un problema de suministro y llegada de vacunas de varias farmacéuticas —entre ellas Sinovac y Moderna— que ha afectado severamente la aplicación de segundas dosis.

DOSIS EN MÉXICO PARA MENORES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS

Los menores mexicanos con enfermedades crónicas u otras condiciones graves de salud comenzarán a recibir su vacuna contra la covid-19 en la primera semana de octubre.

“Estamos revisando lo que están haciendo en otros países y revisando técnicamente", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, encargado de gestionar la pandemia en el país.

Las comorbilidades que se tendrán en cuenta son inmunosupresión (cáncer, trasplantes o VIH), enfermedad pulmonar crónica grave, afectaciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica graves, diabetes y otras enfermedades endocrinas, anomalías genéticas o cromosómicas y embarazo adolescente.

López-Gatell recordó que solo se les podrá vacunar con el antídoto de Pfizer "porque es la única que ha demostrado ser eficaz en niños".

MÁS VACUNAS DE ESPAÑA A PARAGUAY

España se posicionó como uno de los principales donantes de vacunas a Paraguay con la llegada de 316.800 dosis de AstraZeneca, la tercera entrega de un total de un millón, la cual se comenzará a aplicar desde este lunes.

La carga arribó al aeropuerto internacional de Asunción junto a una remesa de 107.000 dosis de Sputnik V correspondientes a la compra al Fondo Ruso de Inversión.

Para la embajadora de España en Paraguay, Carmen Castiella, la nueva entrega, a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se enmarca "en el esfuerzo conjunto de la Unión Europea para contribuir a una vacunación accesible y universal".

"Es una expresión de solidaridad de España con el pueblo y la ciudadanía paraguaya, y refleja también la voluntad y fiabilidad de España a la hora de cumplir con su palabra", dijo Castiella antes de referirse al anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Cumbre Iberoamericana de abril pasado, de la donación de 7 millones de vacunas a América Latina y el Caribe.