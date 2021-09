Ecuador ve un "gran avance" con México tras el cierre de algunas mesas técnicas

El ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo, durante una entrevista con Efe hoy en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 23 sep (EFE).- Algunas de las mesas técnicas de la negociación entre México y Ecuador para un acuerdo de libre comercio ya se han cerrado, lo cual representa un "gran avance" en el diálogo, dijo este jueves a Efe el ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo.

"Ha habido un gran avance, sustantivo, desde el último encuentro a la situación en la que estamos ahora", aseguró el canciller, que el fin de semana pasado acompañó al presidente Guillermo Lasso a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México.

Una oportunidad en la que "el presidente constató que se habían cerrado ya algunas mesas de negociación, es decir, el trabajo técnico tenía ya suficiente avance y parece que ese acuerdo se va ir cerrando".

Las negociaciones con México son cruciales para un Ecuador que busca su incorporación inmediata a la Alianza del Pacífico, y dado que ya tiene acuerdos similares con Chile, Colombia y Perú.

La integración en la Alianza ha sido definida por Lasso como de máxima prioridad, si bien ya su predecesor Lenín Moreno había declarado ese mismo objetivo dentro de una nueva diplomacia comercial del país andino.

Tras meses de bloqueo, Ecuador se incorporó en junio a la Ciadi, la institución líder para el arreglo de diferencias sobre inversiones internacionales, y una visita de Lasso a México reabrió el diálogo.

En total se abrieron once mesas de negociación, de las cuales "falta cerrar algunas abiertas" para pasar luego "a la redacción de documentos y protocolos, donde se pone en banco sobre negro los acuerdos alcanzados".

"Ojalá se consiga antes de fin de año, esa es la aspiración. Cerrar con México y llegar a la Alianza del Pacífico lo más pronto posible, si no hasta fin de año, los primeros meses del año próximo", insistió Montalvo.

El canciller precisó que en la cumbre de la CELAC "no hubo una reunión vis-a-vis entre los dos presidentes, pero sí hubo diálogo en los espacios de las actividades con Andrés Manuel Lopez Obrador, siempre muy cordiales, de mucha simpatía mutua y, evidentemente, este tema fue evocado".