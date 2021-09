Ecuador promueve apertura ante la comunidad internacional, pendiente de reformas

El ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo, durante una entrevista con Efe hoy en Quito (Ecuador). Montalvo dijo que algunas de las mesas técnicas de la negociación entre México y Ecuador para un acuerdo de libre comercio ya se han cerrado, lo cual representa un "gran avance" en el diálogo. EFE/ José Jácome

Quito, 24 sep (EFE).- A su regreso de México y Nueva York, el canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo, cree que su país se ha posicionado como un destino abierto y atractivo a la inversión, aunque mucho dependerá de la aplicación del plan de reformas propuesto por el presidente Guillermo Lasso.

Fue "muy coherente su discurso de mostrar a Ecuador como un país receptivo, con reglas claras, amistoso con todos y en el que se puede confiar", resaltó en declaraciones a Efe el canciller sobre esta misión, que ha tenido un doble carácter diplomático y comercial, y llevado a Lasso a su primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México, y su primera comparecencia ante la Asamblea General de la ONU.

En ambos encuentros, la agenda comercial y de inversiones ha recibido prioridad, en línea con la política presidencial de "Más Ecuador en el mundo, y más mundo en el Ecuador", como receta para rescatar al país de la crisis en la que se encuentra y fomentar el empleo.

APOSTAR POR ECUADOR

"Llamó a toda la comunidad internacional a apostar por Ecuador", dijo Montalvo, y ello incluyó tanto a gobiernos extranjeros, organismos multilaterales, grupos de inversión y financieros, haciendo énfasis en el desarrollo del "sector petrolero, minero, telecomunicaciones y energías alternativas".

Siempre desde una óptica del "manejo sustentable" y de equilibrio de la economía con el medioambiente.

Para el jefe de la diplomacia ecuatoriana, este nuevo aperturismo tuvo una "muy buena acogida", y "en los diálogos pude percibir una gran sintonía con lo que planteaba el presidente y lo que los inversores o líderes de compañías y empresas tenían en mente".

Entre ellas, por ejemplo, Microsoft, cuyo consejero delegado regional ofreció "una apuesta por la educación", o el de la minera Rio Tinto, a la que le gustaría regresar a Ecuador.

Montalvo matizó que entre las reservas planteadas al presidente en las reuniones primó "el marco normativo", es decir, "que haya cumplimiento del Estado de derecho".

También hubo interés por la "Ley Creando Oportunidades" que Lasso presentó este viernes en la Asamblea Nacional como eje de las reformas que pretende realizar para reactivar la economía.

El mandatario no tiene, a priori, mayoría para pasarlas y según el Canciller, "varios de ellos, no sólo uno, le plantearon cómo se lleva adelante esto en el plano del entendimiento del legislativo".

"Estaban muy informados de la composición de fuerzas", reconoció el ministro, por lo que "ahí se trató los diversos escenarios" y el "el presidente planteó las situaciones y como podría (actuar) ante las reacciones de los actores políticos".

Lasso ha presentado el proyecto con carácter de urgencia económica para obtener un posicionamiento del Parlamento en el plazo máximo de 30 días, dado que de no votarlo la Asamblea entraría en vigor por imperio de la ley, mientras que en caso de ser rechazado podría aún llevarlo a una consulta.

AYUDA A INTEGRACIÓN DE VENEZOLANOS

Uno de los logros del nuevo Gobierno ha sido el ofrecimiento de apoyo del Banco Mundial al plan de integración de los venezolanos radicados en el país, alrededor de 450.000, según cifras oficiales.

Montalvo destacó que David Malpass, su presidente, ofreció de motu propio, y sin requerimiento alguno por parte de Ecuador, ayuda para ese programa, que busca insertar en la economía ecuatoriana a los venezolanos.

"Sin que mediara petición, ofreció inmediatamente apoyo al proceso porque están conscientes de los pasos que está dando Ecuador en sectores sociales, y no solo con un planteamiento netamente económico", adujo.

Se trata de ayuda adicional en un campo en el que el BM ya asiste a través de mecanismos internacionales.

En su alocución del martes en la ONU, Lasso anunció la inauguración de una nueva era para su país, distinta a la de los gobiernos de los últimos 14 años, en referencia al de Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), y abogó por la cooperación internacional al manifestar que la pandemia puso al mundo a prueba.

LA UE Y ESPAÑA

Entre las reuniones con mandatarios internacionales figuraron las que mantuvo con los de la Unión Europea, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Josep Borrell, alto representante de para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común.

Lasso expuso a ambos nuevamente la petición de exención de visados para los ecuatorianos en el espacio Schengen, así como un cambio de estatus en la semaforización roja de su país por la covid-19, después de que Alemania lo haya hecho recientemente.

Con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no pudo finalmente reunirse por retrasos ocasionados en su viaje a la ONU por la erupción de un volcán en las Islas Canarias.

Se trata de un encuentro en el que Ecuador aspiraba a concretar una visita a España por parte de Lasso este mismo año, por lo que habrá que "aguardar a tener buenas noticias", en palabras de Montalvo.