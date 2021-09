Ecuador.- Ecuador busca reactivar la economía nacional con la Ley de Creación de Oportunidades

Lasso propone ajustar las deducciones tributarias a quienes ganan más de 20.500 euros al año



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha anunciado que este viernes presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, a través del cual se buscará reactivar la economía nacional con reformas laborales y tributarias.



De este modo, las autoridades ecuatorianas no subirán el IVA y tampoco el precio del gas de uso doméstico, e incluso eliminará los impuestos de algunos bienes como las mascarillas, los pañales o los tampones, recoge el diario local 'La Hora'.



"Proponemos un ajuste en las deducciones que se podrán hacer del impuesto a la renta, que darán como resultado una contribución mayor de apenas el 3,5 por ciento de la población económicamente activa, que gana por encima de los 24.000 dólares anuales", ha defendido Lasso en una intervención.



Asimismo, el mandatario ha asegurado que no se tocarán las pensiones y tampoco las jubilaciones, aunque sí que se están proponiendo cambios y modificaciones en algunas condiciones que, "por su costo, lamentablemente, terminan afectando a las contrataciones de nuevos trabajadores".



Lasso también ha remarcado el objetivo de estabilizar la economía del país, para lo cual quienes más han ganado durante la pandemia, pueden contribuir más para salir de la pandemia.



Es por ello que ha propuesto ajustar las deducciones del impuesto a la renta a partir de quienes ganan por encima de los 24.000 dólares anuales --cerca de 20.500 euros al año--. "Este aporte será absolutamente progresivo y gradual. Se irá haciendo más grande y solidario conforme lo paguen quienes más ganan", ha aseverado.



Esta contribución temporal se aplicará durante dos años a personas con patrimonios mayores a los 500.000 dólares --cerca de 430.000 euros--, y por una sola vez a aquellas empresas con un patrimonio mayor al millón de dólares --más de 850.000 euros--, y que durante el 2020 generaron mayores ingresos que en 2019.



Finalmente, Lasso ha remarcado que llevará a cabo un debate en torno a esta propuesta de Ley, por lo que ha hecho un llamamiento a las organizaciones sociales para que analicen la iniciativa y ha pedido a los miembros de la Asamblea Nacional que trabajen por el bien del país.



"Mantengamos la fe en nuestro sistema democrático. Hago un llamado a su más profundo sentimiento de civismo y de solidaridad hacia quienes hoy no tienen trabajo (...) No puedo permitir que este país caiga en el inmovilismo. Si queremos llegar al Ecuador de oportunidades tenemos que escoger una dirección y remar hacia ella", ha zanjado el mandatario.