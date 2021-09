Cuba notifica 7.695 nuevos casos de covid-19 y acumula más de 839.000

Jóvenes caminan por el paseo marítimo del municipio Playa hoy en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 24 sep (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) notificó este viernes 7.695 nuevos casos de covid-19 para un acumulado de 839.981 positivos desde el primer enfermo confirmado en marzo del año pasado.

El total de fallecidos en ese período es de 7.104, luego de las 56 personas que murieron en las últimas 24 horas por complicaciones derivadas de la enfermedad, según el Minsap.

En los hospitales, centros de salud y domicilios particulares hay 36.795 personas confirmadas con el virus, de ellas 128 en estado crítico y 283 graves.

La provincia de Pinar del Río (occidente), el principal foco de la pandemia actualmente, reportó hoy 1.864 casos, seguida por segunda jornada consecutiva por la central Sancti Spíritus (795) y la oriental Holguín (759).

La tasa de incidencia de la enfermedad en la isla caribeña -donde viven 11,2 millones de personas- se mantiene elevada al mostrar 1.063 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días.

Más de 4,7 millones (42 % de la población) ya han completado el esquema de tres dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

El organismo regulador de medicamentos de Cuba autorizó la víspera el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus en las personas mayores de 19 años convalecientes de la covid-19.

El país caribeño no es parte del mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que las naciones de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.