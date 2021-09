Colombia.- El Comité del Paro Nacional de Colombia convoca nuevas movilizaciones para el 28 de septiembre

19-05-2021 Manifestación durante el paro nacional indefinido contra el Gobierno en Colombia POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA VIZZOR IMAGE



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Comité Nacional del Paro ha anunciado que el próximo 28 de septiembre llevará a cabo una nueva jornada de movilizaciones para exigir que el Congreso de Colombia tramite los proyectos de ley que se presentaron en julio, y que tuvieron el apoyo de algunos partidos.



Entre las propuestas, el Paro Nacional exigía la instauración de una renta básica, el fortalecimiento de la salud y la formalización laboral para enfrentar la pandemia, apoyo económico a las pequeñas empresas y la generación de empleo, según recoge el diario local 'El Espectador'.



Por su parte, el comité asegura que aunque el Gobierno ha hablado de algunas de sus reclamaciones, "no se destinan los recursos que puedan cubrirlas y la renta básica de la que habla el Gobierno no pasa de ser un aumento insuficiente en el llamado Ingreso Solidario".



Del mismo modo, saldrán a las calles de Colombia para protestar contra la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación, el cual está en vías de tramitación. Desde el Paro Nacional han lamentado que la guía económica colombiana para el año que viene "aumenta en un diez por ciento el pago de la deuda externa e interna".



Finalmente, exigen el "cese total de la política que de manera sistemática viene ejecutándose contra dirigentes y líderes sociales que participaron en las jornadas de protesta adelantadas".



Además, han señalado que el Gobierno afirmó que no negociaría hasta que se levantaran los bloqueos en la vía pública y que, aunque sí que se levantaron, no se dio un diálogo entre las partes.