China.- Evergrande cae un 11,6% en Bolsa este viernes ante la incertidumbre por el pago de sus bonos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El promotor inmobiliario China Evergrande Group ha registrado una caída del 11,61% este viernes en la Bolsa de Hong Kong después de que el jueves no hubiera noticias sobre el pago de sus bonos denominados en dólares, pese a que era la fecha límite para que abonara a los tenedores el cupón del mismo.



En concreto, la cotización de la firma del país asiático ha descendido hasta los 2,36 dólares hongkoneses, desde los 2,67 que había llegado a alcanzar el jueves. El máximo intradía ha estado en los 2,64 dólares, mientras que el mínimo ha llegado a ser de 2,30 dólares.



Este jueves era la fecha límite para que Evergrande abonara el cupón de uno de sus bonos denominados en dólares. El pago debido era de cerca de 83,5 millones de dólares estadounidenses (71,16 millones de euros). Varios días antes, Evergrande informó al mercado de que había llegado a un acuerdo con los bonistas de sus bonos denominados en yuanes para el pago del cupón de ese instrumento, pero no ha pasado lo mismo con este bono.



Según informa 'Reuters', citando fuentes conocedoras, los bonistas no recibieron el pago de la cantidad debida, cuya fecha límite era la medianoche en Estados Unidos. Evergrande no ha realizado ningún comunicado al respecto, pero tiene un periodo de gracia de 30 días antes de que el bono se considere como impagado ('default').



De su lado, 'Bloomberg' también informa, citando a una fuente sin identificar, que los reguladores financieros de China han remitido una serie de instrucciones precisas a la compañía para que se centre en finalizar la construcción de sus inmuebles y en repagar la deuda de los inversores individuales con el objetivo de evitar el 'default' a corto plazo.