Centenares de personas vuelven a protestar en Panamá por la reforma electoral

Decenas de personas fueron registradas este jueves durante una nueva protesta contra la reforma electoral que promueve el Parlamento y que califican de antidemocrática, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

Ciudad de Panamá, 23 sep (EFE).- Centenares de personas volvieron a protestar este jueves frente al Parlamento de Panamá en rechazo a unas modificaciones realizadas por los diputados a un proyecto que reforma la ley electoral, mientras que una mesa técnica avanza en la labor de anular esos polémicos cambios.

Vestidos de blanco, muchos de ellos ataviados con el sombrero típico de Panamá, ondeaban la bandera tricolor y cargaban pancartas con mensajes en contra de dichos cambios, mientras que entonaban la canción "Patria", de Rubén Blades, convertida en un referente nacional.

Esta es la segunda ocasión que se concentran frente al palacio legislativo, después que la semana pasada asistieran más de 5.000 personas, una de las manifestaciones más concurridas de los últimos años.

La "vigilia" se desarrolló de forma pacífica, sin altercados, con una fuerte presencia de adultos mayores, así como personalidades relevantes del país, líderes sociales y económicos, quienes subieron a un escenario a dar un discurso en contra de las modificaciones a la propuesta de reforma electoral que suponen, según denuncian, un retroceso para la democracia.

Las modificaciones "son un retroceso a la base del código electoral y la institucionalidad democrática. Es la oportunidad que tienen los diputados para hacerse un traje a la medida para poder perpetuarse en el poder y en la Asamblea bajo una dictadura parlamentaria", dijo a EFE Aurelio Barría, presidente de la histórica Cruzada Civilista, el principal movimiento que exigía la caída del general Manuel Antonio Noriega (1934-2017).

Barría declaró que "volver a estar vestidos de blanco y en la calle defiendo principios y derechos" le recuerda a la época en que protestaban contra el general Noriega, aunque "la única diferencia es que hasta ahora no ha habido represión".

El proyecto de ley 544 que reforma el Código Electoral fue elaborado a instancias del Tribunal Electoral (TE) por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), en la que están representados todos los partidos políticos y la sociedad.

Pero en la primera de las tres discusiones parlamentarias los diputados eliminaron y modificaron artículos del proyecto referidos a temas sustanciales que tienen que ver con la organización de los comicios, como la financiación de campañas, participación igualitaria de las mujeres, libertad de expresión, entre otros.

Por ello, los magistrados del TE abandonaron la discusión denunciando el "retroceso" en materia electoral que implican las modificaciones decididas en el Parlamento, en las que además no se escuchó al ente rector de los comicios, al tiempo que sectores civiles, asociaciones de mujeres, ONG's y gremios económicos repudiaron el proceder de los diputados.

Ante la situación, y la oleada de críticas desde la sociedad civil, los diputados instalaron una "mesa técnica" en la que los magistrados electorales aceptaron participar para llegar a un consensos que restablezcan lo más posible la propuesta original.

Hasta ahora en esa mesa técnica se han alcanzado consensos en torno a 24 artículos del proyecto de ley 544, que hacen referencia a la financiación de los partidos y candidatos independientes, tiempo de la recolección de firmas de respaldo para los precandidato, entre otros.

"No les creo nada. El pueblo, y yo, no les creeremos hasta que no aprueben como ley de la República quitarse el subsidio electoral, dejar de usar nuestros millones para hacer política, darle igualdad de oportunidades a los candidatos de libre postulación, que las empresas corruptas no puedan donar a sus campañas y el clientelismo sea castigado", afirmó a Efe el excandidato presidencial independiente Ricardo Lombana. EFE

