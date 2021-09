Cabezas con queso para amansar a las masas

Aficionados de los Green Bay Packers llevan sus "Cheeseheads" (cabezas de queso) a un partido de la NFL en el campo de Lambeau, Wisconsin. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Madrid, 24 sep (EFE).- Con la Ryder Cup a la vuelta de la esquina, los jugadores del equipo europeo tuvieron un gesto para apaciguar a los aficionados locales, muy combativos en la última edición celebrada en Estados Unidos (2016) en la que molestaron casi en cada golpe visitante hasta descentrar a algunos de los participantes.

En una señal para firmar la paz y dejar un guiño amable para los aficionados que presenciarán en directo el torneo, los golfistas europeos aparecieron este jueves en el campo de entrenamiento con dos detalles: una gorra adornada con un queso gigante y una franja verde en los polos de la equipación oficial.

Ambos símbolos tienen un significado muy especial relacionado con un equipo de la NFL del estado de Wisconsin, escenario de la Ryder Cup (se disputa en Kohler). En concreto, de los Green Bay Packers, cuya hinchada suele lucir con orgullo un queso gigante en sus cabezas. Coloquialmente, son llamados "Cheeseheads" (cabezas de queso) y son un símbolo de identidad con un origen relacionado con uno de los productos más conocidos de Wisconsin.

EL ORIGEN DEL SÍMBOLO DEL QUESO

La franja verde de las mangas simplemente hacen un homenaje al color de los Green Bay Packers. Junto al queso, ambos son los símbolos del equipo de fútbol americano, ganador de once títulos de la NFL y de cuatro Super Bowl.

¿Pero de dónde viene el símbolo del queso? ¿Cuál es el origen? La respuesta es sencilla. El estado de Wisconsin produce casi una cuarta parte del queso que se elabora en Estados Unidos. Se hace en las granjas y desde la ordeña, que en ocasiones se realiza en condiciones climáticas adversas y bajo cero. Simboliza el espíritu de la gente trabajadora.

Por eso, los aficionados, en cualquier lugar en el que jueguen los Green Bay Packers, acuden a los estadios con la cabeza cubierta con unos sombreros o gorras muy llamativas con grandes trozos de queso en la cabeza.

Pero, más allá de ese aparatoso adorno, hay un contexto más amplio relacionado con la rivalidad que mantienen los Green Bay Packers con los Chicago Bears. Cuando los segundos ganaron la Superbowl en 1985, comenzaron a llamar despectivamente a sus rivales "Cheeseheads".

RALPH BRUNO, EL VISIONARIO DE LAS "CHEESEHEADS"

Sin embargo, los aficionados de Wisconsin no se sintieron ofendidos y el primero en lucir un sombrero con un queso gigante fue un hincha llamado Ralph Bruno.

En 1987, apareció por el estado con un queso gigante en la cabeza que se hizo con la espuma de relleno de un sillón de su madre. La idea llamó la atención y otros aficionados le pidieron a Bruno sombreros como el suyo. Así es como empezó a fabricar las famosas cabezas de queso que después vendería en los eventos deportivos.

Al final, creó que una compañía llamada "Formation Inc" y con un registro de patente fabrica productos relacionados con el queso para los aficionados de los Green Bay Packers. Sus famosos sombreros reforzaron la identidad de la ciudad de Green Bay, la más pequeña (100.000 habitantes) que tiene una franquicia de la NFL.

UNA IDEA MEDITADA DESDE HACE DOS AÑOS

La idea de lucir los símbolos del equipo de Wisconsin fue gestado por el equipo de la Ryder Cup hace dos años. Todos pensaron lucir un uniforme distinto y el capitán Padraig Harrington propuso hacer un guiño al público local con la indumentaria y los símbolos de los Green Bay Packers.

Después de pasearse con los quesos en la cabeza y la franja verde en los polos, Harrington dejó unas palabras amables para los aficionados locales: ¿Por qué no reconocer a Wisconsin, donde vamos a jugar? Soy aficionado de los Patrios, pero ahora soy seguidor de los Green Bay Packers".

Harrington ha cambiado de color de su camiseta de la NFL por unas jornadas. Sus compañeros de equipo, también se han hecho hinchas de los Green Bay. Y todo, para intentar apaciguar a los impetuosos aficionados estadounidenses, que tal vez, al ver un queso en la cabeza de los jugadores europeos, no sean tan efusivos durante los duelos de la Ryder Cup.

