Brasil llama a jugadores de equipos ingleses para triple jornada eliminatoria

Fotografía de archivo del entrenador Tite de Brasil. EFE/Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 24 sep (EFE).- Brasil convocó este viernes a 25 futbolistas, incluyendo ocho de clubes ingleses pese a las dudas sobre su posible comparecencia, para la triple jornada por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 de octubre, en que la Canarinha se medirá a Venezuela, Colombia y Uruguay.

La lista de convocados divulgada por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi "Tite", incluye a gran parte de los que disputaron la triple jornada de septiembre, en la que Brasil venció a Chile y Perú (el partido con Argentina fue suspendido), entre los cuales hay titulares ya consagrados como Neymar, Casemiro, Éverton Ribeiro, Gabigol, Paquetá, Thiago Silva, Marquinhos y Vinicius.

Pero en la lista sorprendió la ausencia de algunos jugadores que eran titulares habituales de Tite como el centrocampista Bruno Guimaraes (Lyon/FRA), los atacantes Richarlison (Everton/ING), Roberto Firmino (Liverpool/ING) y el lateral Dani Alves (sin club).

Entre los convocados para la triple jornada, en la que Brasil visitará a Venezuela el 7 de octubre y a Colombia tres días después, y recibirá a Uruguay en Manaos el 14 de octubre, destacan ocho jugadores de clubes ingleses, como el portero Alisson y el atacante Gabriel Jesús, pese a la incertidumbre sobre su presencia.

Tite convocó a nueve jugadores de la Premier League para la triple jornada de septiembre pero ninguno acudió a la concentración debido a que el viaje fue vetado por los clubes ingleses, que alegaron que, como tendrían que cumplir 14 días de cuarentena al regreso, los perderían por más de un mes.

El seleccionador fue obligado a sustituirlos pocos días antes de los partidos.

Pero la comisión técnica de la Canarinha ya tuvo conversaciones con los clubes y está confiada en que en breve será anunciada una solución que permitirá la presencia de esos jugadores.

"Ya tuvimos varias reuniones con los dirigentes de la FIFA y de la Premier League y con representantes del gobierno británico y confiamos en que la próxima semana será anunciada una solución positiva para esos casos, y por eso los convocamos", afirmó el coordinador de selecciones de Brasil, Juninho Paulista.

"La solución no está confirmada pero, por las conversaciones que tuvimos, estamos confiados en que será anunciada en breve", agregó.

En la rueda de prensa en que anunció los convocados, Tite admitió que las novedades en la nueva convocatoria están más entre los creativos y los atacantes, ya que los jugadores de defensa están más consolidados y ya hay titulares incuestionables como Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militao y Casemiro.

"Del medio hacia adelante la situación está abierta. En la defensa cuando tengo que decidir dos titulares entre Thiago Silva, Marquinhos y Militao me da mucho dolor de cabeza", afirmó.

Sobre la ausencia de Richarlison admitió que obedeció a la lesión que sufrió el atacante y que lo obligará a estar de baja entre tres o cuatro semanas. "Pero sentiremos su falta. Es un jugador que venía muy bien y que tuvo un gran momento en los Juegos Olímpicos", dijo.

En cuanto a Vinicius Junior, manifestó su satisfacción por el buen momento que vive el joven atacante del Real Madrid y por la oportunidad de poder seguir convocándolo para que gane más espacio en el equipo.

"La llegada de un jugador joven a la selección tiene un gran peso y una responsabilidad que pesan en su desempeño. Por eso, entre más oportunidades tenga, mucho mejor para él. Vinicius está en un gran momento de crecimiento pero no vamos a crear una expectativa muy grande sobre él. Los partidos por las eliminatorias nos permiten llamar jóvenes para irlos integrando ya de cara al Mundial", afirmó.

Tite afirmó que, al contrario del Mundial de Rusia 2018, cuando no tuvo tiempo de probar muchos jugadores ni integrar a los más jóvenes, para el de Catar 2022 sí lo ha podido hacer. "Para los ocho partidos de eliminatorias disputados hasta ahora llamamos a 52 jugadores y 37 tuvieron la oportunidad de jugar. El actual promedio de edad es de 27 años", dijo.

- La lista de convocados es la siguiente:

. Porteros: Álisson (Liverpool/ING), Éderson (Manchester City/ING) y Wéverton (Palmeiras).

. Defensas: Alex Sandro (Juventus/ITA), Danilo (Juventus/ITA), Emerson Royal (Tottenham/ING), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Marquinhos (PSG/FRA), Thiago Silva (Chelsea/ING), Éder Militao (Real Madrid/ESP) y Lucas Veríssimo (Benfica/POR).

. Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid/ESP), Fred (Manchester United/ING), Lucas Paquetá (Lyon/FRA), Éverton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool/ING), Edenílson (Internacional) y Gerson (Olympique de Marsella/FRA).

. Delanteros: Antony (Ajax/HOL), Neymar (PSG/FRA), Gabriel Jesús (Manchester City/ING), Matheus Cunha (Hertha Berlín/ALE), Gabriel Barbosa "Gabigol" (Flamengo) y Raphinha (Leeds/ING) y Vinicius Junior (Real Madrid/ESP).