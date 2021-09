Bigote Arrocet, expulsado de 'Secret Story', pone a Terelu y a Carmen Borrego entre la espada y la pared

24-09-2021 Edmundo Arrocet ha sido el segundo expulsado de 'Secret Story' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 24 (CHANCE)



Edmundo Arrocet se ha convertido en el segundo expulsado de 'Secret Story' y, a su llegada al plató de Telecinco, ha respondido a las críticas que ha recibido durante su paso por el reality sin cambiar una sola coma de su versión sobre su ruptura con María Teresa Campos, y ha cargado contra Terelu Campos y Carmen Borrego, asegurando que en los casi 6 años que vivió con la veterana presentadora, sus hijas apenas fueron a visitarla.



Así, muy tranquilo, Bigote ha vuelto a negar a Jorge Javier Vázquez que rompiese con la malagueña a través de un whatsapp y ha contado una vez más cómo fue el final de su relación. "Nunca me fui a la francesa. Ella se habrá olvidado de la primera parte. Tuvimos una discusión y no era la primera vez. Le dije que no me gustaba pelear y que me iba. Por la noche se celebró mi cumpleaños, fui a golpearle en la puerta por si quería salir y no abrió ni me contestó.Al día siguiente me despedí de Teresa, en el desayuno; Le dije, 'he sido muy feliz contigo, me voy'. Y ella me dijo 'adiós'", ha asegurado.



Confesando que a su edad ya no está "para discutir" y que fue "muy feliz al lado de Teresa", Edmundo cree que la presentadora "no ha sido justa conmigo. Tenía que haber dicho la verdad".



"La verdad no es la que cuentan. Está todo escrito y hablado, así que si quieren más marcha la tendrán, pero aquí la única que sufre es Teresa", ha advertido el chileno después de ver los ataques y duros calificativos que Carmen, Terelu y Alejandra Rubio le han dedicado en los últimos días.



"Que cuenten lo que hacía el desgraciado, que cuenten que hacía yo. De los casi seis años que he estado con Teresa habrán ido a visitar a su madre, como mucho, 11 veces. Yo estaba todo el día. La que más iba a ver a Teresa era Alejandra. Están siendo demasiado duras conmigo", ha espetado, poniendo entre la espada y la pared a una Terelu y una Carmen que no se habrían preocupado tanto por su madre como todos pensábamos hasta ahora. "Teresa adora a sus hijas, pero yo era quien estaba con Teresa 24 horas al día y solo salía para trabajar", ha confesado, cansado de unos ataques que considera injustos y revelando que incluso renunció a algún viaje laboral por no dejar a la presentadora sola.



Unas polémicas declaraciones con las que Edmundo siembra la duda sobre Carmen - a la que por cierto ha recordado que fue él quien le consiguió trabajo a su marido y a su hija - y sobre Terelu, que minutos antes de la llegada del humorista al plató de 'Secret Story' lo abandonaba corriendo por no enfrentarse cara a cara al exnovio de su madre.



Además, Bigote ha revelado cuál era el secreto que escondía y que nadie averiguó durante su breve paso por el reality: "Soy hermano de mi padre". "Nací en Buenos Aires y cuando me inscribieron se equivocaron y ponen el nombre y el apellido de mi padre. Ese documento se pudo cambiar en Chile pero no en Argentina, donde soy hermano de mi papá. Es algo complicado de entender", ha contado el humorista.