Biden realiza cumbre para contrarrestar a China en el Pacífico

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos de Australia, India y Japón hicieron una demostración de unidad contra China el viernes, reuniéndose en la Casa Blanca en una cumbre inédita para discutir iniciativas para contrarrestar la influencia de Pekín en el Pacífico.

El grupo “se está uniendo para enfrentar los desafíos clave de nuestra era, desde el covid hasta el cambio climático y las tecnologías emergentes”, dijo Biden el viernes en la Casa Blanca.

Ninguno de los líderes mencionó explícitamente a China en las declaraciones a la prensa. Pero el punto de la reunión estaba claro.

“Estamos aquí juntos, en la región del Indo-Pacífico, una región que deseamos que siempre esté libre de coacción, donde se respetan los derechos soberanos de todas las naciones y donde las disputas se resuelven pacíficamente y de acuerdo con el derecho internacional”, dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison.

Sin embargo, el éxito del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, también conocido como “Quad”, implicará abordar temas complicados que han perseguido a la alianza informal desde su creación tras el tsunami de 2004 en el océano Índico, que cobró la vida a un cuarto de millón de personas. Entre ellas se incluyen la tumultuosa retirada de EE.UU. de Afganistán, las quejas sobre la distribución de la vacuna contra el coronavirus en el mundo en desarrollo y las disputas sobre los compromisos contra el cambio climático y la tecnología 5G.

Biden ha puesto un énfasis renovado en el grupo desde que asumió el cargo, argumentando que la acción colectiva de las democracias de la región podría resultar más efectiva para contrarrestar a China que el enfoque unilateral favorecido por el expresidente Donald Trump, que intercambió misivas antagónicas, y aumentos arancelarios, con Pekín.

“Somos cuatro democracias importantes, tenemos una larga historia de cooperación”, dijo Biden. “Sabemos cómo hacer las cosas. Y estamos a la altura del desafío”.

Se espera que los anuncios de la reunión del viernes incluyan nuevos pasos en la capacidad de producción de vacunas en India, después de que Biden dijera el miércoles que la asociación está en camino a producir al menos mil millones de dosis en el país el próximo año.

La Casa Blanca también espera centrar las conversaciones del viernes en el cambio climático, en medio de la creciente preocupación de que algunos de los mayores contaminadores del mundo no están haciendo lo suficiente para mejorar sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de la cumbre mundial de noviembre en Escocia. Japón e India han sido los principales objetivos de los diplomáticos estadounidenses que buscan compromisos más ambiciosos.

