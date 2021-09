AMP.-EEUU/Israel.-La Cámara de Representantes de EEUU aprueba 850 millones de euros para la 'Cúpula de Hierro' de Israel

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves un proyecto de ley para apoyar con mil millones de dólares --más de 850 millones de euros-- el sistema de defensa antimisiles israelí, la 'Cúpula de Hierro'.



Esta dotación fue aprobada a principios de semana, sin embargo esta fue eliminada para tratar de cubrir las exigencias de un grupo de demócratas que afirmaron que hundirían la legislación a menos que se retirase esta financiación, recoge la cadena estadounidense CNN.



La propuesta ha salido adelante con el voto favorable de 420 representantes y con el rechazo de otros nueve, entre los que se encuentran ocho demócratas y un integrante del Partido Republicano.



Antes de la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, destacó el apoyo bipartidista del Congreso a la seguridad de Israel y sostuvo que la aprobación del proyecto "refleja la gran unidad y la base bipartidista y bicameral para la asistencia de seguridad a Israel, que es vital, porque la seguridad de Israel es un imperativo para la seguridad de Estados Unidos".



Así, incidió en que el sistema 'Cúpula de Hierro' es "puramente defensivo" y "está diseñado para salvaguardar a todos los civiles que viven en Israel", al tiempo que manifestó que "hoy y todos los días, el Congreso está a favor de una paz exhaustiva y duradera en la región".



Ahora esta propuesta será trasladada al Senado donde, si se aprueba, se ratificará que Estados Unidos subvencionará el reabastecimiento de misiles interceptores para su la 'Cúpula de Hierro', después de que se agotaron durante la escalada de tensiones a comienzos de mayo entre Israel y las fuerzas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)en Gaza.



Tras la votación, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha dado las gracias "a los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, por apoyar de forma aplastante a Israel y por su compromiso con su seguridad".



"Quien intente desafiar este apoyo recibió una respuesta inequívoca", ha dicho, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. "El pueblo de Israel da las gracias al pueblo estadounidense y a sus representantes por su firme amistad", ha resaltado.



En esta línea se ha expresado el ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, quien ha apuntado que "Israel no tiene un mejor amigo que Estados Unidos", tal y como ha recogido el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.



"Estoy agradecido por el aplastante apoyo bipartidista a Israel y el sólido compromiso con nuestra seguridad demostrado con la votación sobre el reabastecimiento del sistema de defensa antimisiles 'Cúpula de Hierro'", ha argüido el ministro, según 'Haaretz'.



Antes de la votación, el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, había mantenido una conversación con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, en la que le ha agradecido "los procesos para dotar a Israel de los medios necesarios para defenderse a sí mismo ya sus ciudadanos", según ha informado la oficina del ministro.



Finalmente, la Administración estadounidense ha emitido un comunicado al respecto en el que ha remarcado que esta financiación es "coherente" con el memorando de entendimiento firmado por ambas naciones en 2016 en el que Estados Unidos se compromete a proporcionar asistencia adicional para reponer la 'Cúpula de Hierro' tras periodos de enfrentamientos para "permitir a Israel continuar defendiéndose de los ataques".



La votación ha tenido lugar después de que el paquete de financiación fuera bloqueado en un inicio por la oposición de varios congresistas demócratas y republicanos, lo que llevó al ministro de Diáspora de Israel, Najman Shai, a abogar el miércoles por "arreglar a largo plazo" las relaciones con el Partido Demócrata estadounidense, al que pertenece el presidente del país, Joe Biden.



"Los acontecimientos a largo plazo en Estados Unidos están cambiando al Partido Demócrata y fortaleciendo al eje progresista y antiisraelí", indicó en una entrevista concedida a la cadena de televisión israelí Kan, en la que criticó al ex primer ministro Benjamin Netanyahu por "ir claramente en la dirección republicana".



La votación inicial generó un cruce de críticas y Lapid cargó contra Netanyahu por causar "daños significativos a los lazos entre Israel y Estados Unidos". En respuesta, el Likud del ex primer ministro dijo que las críticas del titular de la cartera de Exteriores contra 'Bibi', como es conocido Netanyahu, "muestran una sorprendente ignorancia".