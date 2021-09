Alarmada por Evergrande, la banca china frena el crédito nuevo a las inmobiliarias

Por Engen Tham

SHANGHÁI/PEKÍN, 24 sep (Reuters) - A medida que aumentan los temores de contagio por un posible impago de la china Evergrande, algunos bancos, aseguradoras y entidades de banca paralela en China han dejado de ofrecer nuevos créditos a las promotoras inmobiliarias y han realizado comprobaciones urgentes de su exposición al problemático sector.

Con un pasivo de 305.000 millones de dólares, la segunda mayor inmobiliaria de China se acercó el viernes a un posible impago al incumplir el plazo de abono de intereses.

Las dificultades de Evergrande aumentarán la presión sobre sus competidores para obtener fondos, y los analistas han advertido de que, si las inmobiliarias no pueden pagar a los inversores, proveedores y bancos, el sistema financiero de China podría entrar en crisis.

"Al mercado le preocupa que las inmobiliarias tengan una alta concentración de problemas de liquidez, lo que generaría riesgos de morosidad a gran escala en el sistema bancario", dijo Wang Yifeng, analista de Everbright Securities Co.

Bank of China, el cuarto mayor banco del país por activos, está vigilando de cerca a todos sus clientes inmobiliarios, para evitar riesgos de contagio, dijo una persona con conocimiento del asunto.

"La expectativa es que no sólo Evergrande, sino también algunos de las principales promotoras endeudados están al borde de la crisis de liquidez, incluso de la insolvencia", dijo una persona en el Banco de Shanghai Co Ltd.

Para calmar al mercado, y como una medida excepcional, los bancos chinos, entre los que se encuentran China Minsheng Bank, China Zheshang Bank y China Everbright Bank han dado muestras públicas de tranquilidad y han revelado voluntariamente su grado de exposición a Evergrande y al sector inmobiliario.

Sin embargo, a nivel interno, las entidades financieras se esfuerzan por reducir su exposición a "activos inmobiliarios de mala calidad", preparándose para un fuerte deterioro de la salud financiera de algunas promotoras.

TENSIONES CREDITICIAS

Alarmados por lo sucedido con Evergrande, los responsables de una sucursal en Shanghai de China CITIC Bank Corp han empezado a examinar los préstamos a las promotoras, revisando sus cuentas y los plazos de reembolso, dijo una persona con conocimiento directo.

CITIC Bank dijo que está totalmente preparado para los posibles riesgos planteados por Evergrande, y que ha aumentado las provisiones para pérdidas de préstamos y la resistencia al riesgo.

Evergrande, que en su día fue la promotora más exitosa de China, parece ahora abocada a una quiebra estrepitosa, ya que las recientes medidas restrictivas sobre endeudamiento han puesto fin a una época de construcción a base de dinero prestado que se hizo tristemente célebre por la creación de ciudades fantasma.

Tras tomar la precaución de restringir el crédito para Evergrande hace unos años, Huarong Asset Management Co ha endurecido en las últimas semanas el proceso de aprobación para otras promotoras, dificultando la obtención de fondos para proyectos en ciudades menores.

"Ahora, las ciudades de cuarto nivel están completamente excluidas, y las de tercer nivel son muy difíciles de aprobar. Así que la situación es más difícil que antes", dijo un responsable de Huarong.

Para reducir su volumen de préstamos al sector, AEON Life, la quinta aseguradora de China, ha subido el listón para que las promotoras privadas obtengan financiación, según un alto cargo de la misma, lo que puede hacerse, por ejemplo, fijando una tasa de garantías más alta para el préstamo.

Huarong AMC y AEON Life no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Los bancos, las aseguradoras y los fondos de bonos chinos han proporcionado financiación a gran escala al sector inmobiliario en los últimos años, y su exposición se encuentra entre los riesgos más importantes a los que se enfrenta el sistema financiero, dijo el jueves la investigación de Scope.

Los préstamos inmobiliarios representaban casi el 30% del total de préstamos pendientes de las instituciones financieras chinas a finales de septiembre de 2020, según datos del Banco Popular de China.

Fitch Ratings dijo en un informe el viernes que se espera que muchos de los bancos chinos más pequeños de nivel medio se enfrenten a mayores obstáculos derivados de la calidad de los activos a medida que el sector inmobiliario sufra un aumento de las tensiones crediticias que se han puesto al descubierto por Evergrande.

(Reporte de Engen Tham en Shanghai y Cheng Leng en Pekín; edición de Sumeet Chatterjee y Simon Cameron-Moore; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)