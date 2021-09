Afganistán.- Los talibán recalcan que "no tolerarán" la presencia de tropas extranjeras en Afganistán

Afirman que esperan la respuesta de la ONU a la designación de su nuevo representante permanente en el organismo



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las autoridades establecidas en Afganistán por los talibán tras su toma del poder en agosto han recalcado que "no tolerarán" la presencia de tropas extranjeras en el país, después del fin de la retirada de los militares estadounidenses y de la OTAN.



"Podemos cooperar con la comunidad internacional, con Estados Unidos y con otros, sin que nuestro territorio sea utilizado para agredir a terceros países, pero no permitiremos la permanencia de militares extranjeros en Afganistán", ha dicho el portavoz de los talibán y actual viceministro de Información, Zabihulá Muyahid.



Así, ha apuntado que las nuevas autoridades serán capaces de hacer frente a la amenaza que supone el grupo yihadista Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP). "Nos basta y nos sobra el apoyo de nuestro pueblo en esa lucha", ha sostenido, en una entrevista concedida a la agencia rusa de noticias Sputnik.



Muyahid ha manifestado además que los talibán están a la espera de la respuesta de Naciones Unidas sobre el nombramiento del portavoz de la oficina política del grupo en Qatar, Suhail Shahin, como nuevo representante permanente de Afganistán ante el organismo internacional.



"Estamos esperando la respuesta de la ONU, hasta ahora no la hemos recibido", ha dicho el viceministro de Información afgano, días después de que los talibán reclamaran que Shahin recibiera permiso para comparecer ante la Asamblea General de la ONU, que se está celebrando desde el miércoles en Nueva York.



En este sentido, Muyahid ha hecho hincapié en que, en caso de que la ONU avale el nombramiento de Shahin, éste "trabajará para fortalecer las relaciones con la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otros países". "Serán las tareas prioritarias. Esperamos que la ONU se muestre favorable a la designación de nuestro embajador", ha zanjado.



Las palabras del portavoz de los talibán han llegado un día después de que el ministro de Exteriores en funciones afgano, Amir Jan Mutaqi, señalara que "el Emirato Islámico quiere tener relaciones amistosas con la comunidad internacional y coexistir con todas las naciones, incluidos los países vecinos".



Mutaqui incidió además que el territorio afgano no será utilizado para llevar a cabo ataques contra otros países --uno de los compromisos adoptados por el grupo en su acuerdo de paz con Estados Unidos en febrero de 2020--, antes de defender que "un Afganistán pacífico y estable es beneficioso para los países vecinos, la región y el mundo", según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.



Los talibán, que se hicieron con el poder a mediados de agosto tras entrar en Kabul poco después de la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, han anunciado ya la formación de su Gobierno, marcado por la falta de mujeres y de representantes de otros grupos políticos de Afganistán.