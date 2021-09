95-86. Granger activa a tiempo la brújula del Baskonia ante el Fuenlabrada

El alero lituano del Baskonia, Tadas Sedekerskis (i), captura un rebote ante el jugador brasileño del Urbas Fuenlabrada, Leo Meindl, durante el partido de Liga Endesa disputa doeste viernes en el Fernando Buesa Arena. EFE/JON RODRIGUEZ BILBAO

Vitoria, 24 sep (EFE).- Jayson Granger activó a tiempo la brújula del Baskonia ante el Urbas Fuenlabrada y los azulgranas se llevaron la victoria por 95-86 en un duelo igualado hasta el tercer cuarto y en el que los vascos se reencontraron con su público en un partido oficial.

El base charrúa se echó al equipo a la espalda en el peor momento que estaba viviendo el conjunto de Dusko Ivanovic y encontró las mejores soluciones, de las que sobre todo se aprovechó Steven Enoch que concluyó con 23 puntos y 30 créditos de valoración para dar la segunda victoria a los vascos.

El director de juego uruguayo terminó 18 puntos, 7 asistencias y 22 créditos de valoración y fue clave en el triunfo vitoriano, que logró desbloquear las numerosas defensas zonales planteadas por el Fuenlabrada.

Los 12 triples de los madrileños no fueron suficientes para llevarse el triunfo, pero pusieron en problemas a los inquilinos del Buesa Arena durante 25 minutos en los que desarrollaron un baloncesto muy rápido y muy físico, donde sobresalió el brasileño Leo Meindl con 23 puntos y 30 créditos de valoración.

El choque comenzó con mucho ritmo y fue el conjunto vasco el que llevó la voz cantante con canastas rápidas para evitar las defensas zonales que planteaba el conjunto fuenlabreño.

La velocidad de Wade Baldwin se alió con el acierto del lituano Rokas Giedraitis, mientras que el brasileño Leo Meindl sostenía a los suyos que lograban igualar la contienda a 23 tras los primeros 10 minutos.

Cinco puntos consecutivos de Ristic, que se hizo grande en la zona, dieron la vuelta al marcador. El Baskonia bajó los porcentajes en ataque y se vio superado en el uno contra uno ante el físico de los hombres de Josep María Raventós.

Dusko Ivanovic apostó por la intensidad de Landry Nnoko y Tadas Sedekerskis en la pintura y los vascos reaccionaron ante la propuesta de la escuadra madrileña que insistió en bajar las pulsaciones ofensivas de los azulgranas, con pocas soluciones ante las defensas cambiantes de su rival que apretó el duelo al descanso on un 42-41.

El acierto exterior volvió a poner por delante al Urbas Fuenlabrada tras la reanudación. La defensa zonal se les volvía a atragantar a los baskonistas, que vivieron los peores minutos del encuentro hasta que entró Steven Enoch en la pista para anotar seis puntos seguidos, que junto a dos triples de Matt Costello bajaron la temperatura que había cogido su rival. Además Jayson Granger puso la guinda al parcial y el Baskonia recuperó sensaciones con un 70-65.

Los locales mantuvieron el nivel en el arranque del último cuarto en el que afinaron la puntería para abrir una brecha que fue definitiva en el desenlace.

El uruguayo Jayson Granger cogió los mandos del partido y conectó con Steven Enoch para asegurar el segundo triunfo a pesar de que los fuenlabreños no tiraron la toalla que dejaron el duelo en un 95-86.

- Ficha técnica:

95 - Baskonia (23+19+28+25): Baldwin (8), Marinkovic (5), Giedraitis (12), Sedekerskis (-) y Nnoko (12) -cinco inicial-, Granger (18), Fontecchio (3), Enoch (23), Costello (11) y Kurucs (3).

86 - Urbas Fuenlabrada (23+18+24+21): Armand (6), Emegano (11), Meindl (23), Cheatham (15) y Alexander (10) -cinco inicial-, Ristic (13), Bagayoko (5), Álex López (3) y Eyenga (-).

Árbitros: Carlos Peruga, Luis Miguel Castillo y Carlos Merino. Sin eliminados.

Incidencias: Segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 6.083 espectadores, con el 60 % del aforo total habilitado.