58-86. El Real Madrid, bajo la ley de Tavares, se exhibe en Andorra

El base estadounidense del Real Madrid Nigel Williams-Goss anota una bandeja ante el MoraBanc Andorra durante el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa disputado este viernes en el Poliesportiu d'Andorra. EFE/Fernando Galindo.

Andorra La Vella, 24 sep (EFE).- El Real Madrid se exhibió en el Principado de Andorra bajo la ley de 'Edy' Tavares (15 puntos, 8 rebotes, 4 tapones y 26 de valoración), y se impuso por 58 a 86 a un MoraBanc que sufre su segunda derrota en dos partidos. Los de Pablo Laso rompieron el partido en el tercer cuarto con una actuación bastante sólida a todos los niveles mientras los locales demostraron que aún están en fase de rodaje y con mucho por mejorar.

La puesta en escena del 'gigante' Tavares, fue totalmente imparable. El caboverdiano se entendió a las mil maravilla con Thomas Heurtel y con 4 puntos lideró el parcial de 0 a 10 inicial en 2'40". Los primeros puntos en juego del MoraBanc llegaron con 3'10" jugados y fue con el primer triple de Clevin Hannah. Los de Ibon Navarro sólo anotaban desde el triple con otro más de Hannah, uno de Oriol Paulí y Sergi García. El parcial de los del Principado fue de 8 a 0 para situar el 14 a 16. El primer cuarto finalizó con un parcial de 0 a 5 para dejar el 14 a 21.

Las defensas y los errores se impusieron en el segundo acto hasta que entró en pista Carlos Alocén, que anotó dos triples consecutivos para situar el +12 (22 a 34). Los del Principado, con la buena dirección de Clevin Hannah y el liderazgo unido con la intensidad de Moussa Diagne, no se dejaron ir y llegaron al descanso con un -8 (30 a 38) aprovechando una serie de pérdidas de los de Pablo Laso. El máximo anotador de los andorranos era Hannah con 8 puntos y por parte blanca destacaba el omnipresente en el primer cuarto, 'Edy' Tavares, con 9 puntos, 2 tapones, 5 rebotes para 14 de valoración.

El MoraBanc cedió en el tercer cuarto. Primero con los tres triples consecutivos de Ádám Hanga y después con los seis puntos seguidos de un Tavares que tuvo un socio perfecto con Thomas Heurtel. Los de Pablo Laso consiguieron su máxima diferencia en el electrónico con un +19 (37 a 56 y 40 a 59) con un triple de Heurtel y otro de Causeur. Un 2+1 de Yabusele dejó un 40 a 62 y los del Principado no encontraron respuesta a tanto dominio blanco y se fueron al último cuarto veinte abajo (44 a 64).

El último cuarto no pudo tener mejor inicio para los blancos ya que Yabusele realizó un mate espectacular. El parcial fue de 2 a 9 y las diferencias visitantes incrementaron hasta los 27 puntos de diferencia (50 a 77). Los visitantes practicaron un juego muy sólido: en ataque estuvieron fluidos y en defensa mordieron sin perder en ningún momento la intensidad. Al final, 58 a 86 para los de Laso que se llevaron con más facilidad de la prevista su segunda victoria de la temporada.

- Ficha técnica

58- MoraBanc Andorra (14+16+14+14): Hannah (8), Miller-McIntyre (2), 'Drew' Crawford (2), Amine Noua (6) y Moussa Diagne (10) -quinteto titular-; 'Tunde' (2), Conor Morgan (3), Jelínek (7), Oriol Paulí (6), Sergi García (8), Mario Nakic (2) y Víctor Arteaga (2).

86- Real Madrid (21+17+26+22): Heurtel (5), Causeur (5), Hanga (12), Yabusele (12) y 'Edy' Tavares (15) -quinteto titular-; Jeff Taylor (5), Llull (5), Williams-Goss (10), Poirier (8), Vukcevic (3), Rudy Fernández (-) y Carlos Alocén (6).

Árbitros: Òscar Perea, Rafael Serrano y Joaquín García González. Eliminado por cinco faltas personales Miller-McIntyre -MoraBanc-.

Incidencias: Polideportivo de Andorra. 1.500 espectadores.