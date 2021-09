Ucrania.- Tribunal de Cuentas europeo denuncia la falta de estrategia de la UE para atajar la corrupción en Ucrania

12-11-2010 Bandera de la UE POLITICA MADRID INTERNACIONAL



El Tribunal de Cuentas europeo ha señalado este jueves que la Unión Europea no cuenta con una "estrategia real" para abordar el problema de los oligarcas y la "corrupción endémica" en Ucrania.



En un informe crítico con el papel de la UE, el órgano asegura que el bloque europeo ha apoyado varias reformas para reforzar el Estado de Derecho y combatir la corrupción en Ucrania, pero "no ha desarrollado una estrategia real contra la gran corrupción".



"La UE es consciente desde hace mucho de las conexiones entre oligarcas, funcionarios de alto nivel, políticos, jueces y empresas estatales", ha denunciado el Tribunal de Cuentas europeo en su documento. En el mismo, señala que los flujos de dinero ilícito se tratan como asunto secundario en la relación entre Bruselas y Kiev.



De esta forma, aunque las iniciativas contra la corrupción se marcan como centrales para la relación, la Comisión Europea interpreta las condiciones europeas en esta materia "de manera muy vaga, llevando a evaluaciones muy positivas", critican los auditores.



Ponen como ejemplo el sistema de exención de visados, que Bruselas no ha reconsiderado pese a que Kiev incumple las condiciones puestas por la UE. En este sentido, el autor del informe, Juhan Parts, ha reclamado un papel mayor de la UE a la hora de empujar a Ucrania a poner en marcha una estrategia más centrada y eficiente para atajar el poder de los oligarcas y minimizar su influencia.