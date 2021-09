TSB, del banco Sabadell, contrata a un veterano de los seguros como presidente

FOTO DE ARCHIVO: Una sucursal del Banco de Sabadell en Barcelona, España, el 6 de octubre de 2017. REUTERS/Yves Herman

LONDRES, 23 sep (Reuters) - TSB dijo el jueves que había fichado al veterano de los seguros Nick Prettejohn como su nuevo presidente, mientras el banco británico continúa su recuperación tras la pandemia y los problemas informáticos del pasado.

TSB, que forma parte del banco español Sabadell, dijo que Prettejohn se incorporará a su consejo de administración el 1 de noviembre y que sucederá al presidente saliente, Richard Meddings, a finales de año.

Prettejohn fue anteriormente director general de Lloyd's of London y Prudential UK and Europe, así como presidente de Brit Insurance. Lloyds dijo por separado que Prettejohn dejaría de ser director no ejecutivo del banco y presidente de su filial Scottish Widows.

(Reporte de Iain Withers, edición de Lawrence White; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)