Terelu Campos, encantada con su experiencia en 'MasterChef Celebrity'

MADRID, 23 (CHANCE)



Terelu Campos está cansada de apagar las fuegos que su hermana y su hija encienden en los platós de televisión, tanto es así que ha decidido no mojarse en las polémicas que no le afecten directamente a ella... pero ya sabemos que eso es imposible cuando se trata de el clan Campos.



Por si fuera poco la participación de Edmundo Arrocet en 'Secret Story' y las declaraciones que está vertiendo sobre María Teresa Campos que la están dejando en mal lugar... Carmen Borrego se siente más empoderada que nunca en 'Sálvame Diario' y no está dando la cara por su hermana cada vez que se habla de ella, además, tampoco deja de hablar de su sobrina, Alejandra Rubio. Algo que ha molestado mucho a la hermana mayor de las Campos.



"No tengo ningún problema familiar, mi familia es estupenda, maravillosa" dice Terelu Campos con tono irónico al ser preguntada por todas las polémicas que hay servidas en su familia y por consiguiente, en los platós de televisión. La colaboradora sigue sin querer hablar y nos asegura que: "Alejandra está estupenda, mi hermana también y todos estamos bien".



En cuanto a su participación en 'MasterChef Celebrity', Terelu Campos nos ha confirmado que ha sido una experiencia maravillosa donde ha conocido a grandes personas que ahora forman parte de su vida: "Es una aventura que estoy muy contenta de haberla aceptado, y de los compañeros que hemos formado un equipo, te unes mucho. Hemos escuchado a Bustamante, Eduardo Navarrete... hemos hecho mucha piña aunque luego hay roces en la cocina. Vais a ver momentos alucinantes".