River, Estudiantes y Lanús van por el liderato de Talleres

Imagen de archivo de jugadores de River Plate. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Pool

Buenos Aires, 23 sep (EFE).- River Plate, segundo con 24 puntos, y Estudiantes y Lanús, que tienen 23, intentarán arrebatarle este fin de semana el liderato a Talleres de Córdoba, que con 26 unidades lidera en soledad y con autoridad cuando se jugaron 12 de las 25 jornadas de la Liga argentina.

Talleres recibirá el sábado a Rosario Central, décimo primero con 16 puntos y necesitado de una victoria para sumarse a la pelea por el título.

Los cordobeses tienen una baja sensible porque no pueden contar con el centrocampista Héctor Fértoli, expulsado la jornada pasada en el triunfo por 1-2 ante Racing Club.

Lo más probable es que en su lugar esté Ángelo Martino.

Cristian 'el Kily' González también tendrá problemas para armar el once inicial porque el delantero Lucas Gamba y el defensor Gastón Ávila están lesionados, al igual que el delantero Milton Caraglio y el centrocampista Emiliano Vecchio.

River Plate, que está a solo dos puntos de Talleres jugará el sábado por la noche ante Central Córdoba en Santiago del Estero conociendo el resultado del líder del torneo.

El Millonario llega con un invicto de cuatro partidos, con tres victorias y un empate.

Central Córdoba, en cambio, viene de caer 0-1 ante Colón, el vigente campeón.

El lateral de River Plate Milton Casto se recuperó de su lesión y está a disposición del entrenador.

Los otros dos equipos que pueden asumir el liderato son Estudiantes, que recibirá el viernes a Platense, y Lanús, que visitará el sábado a Arsenal.

Platense es vigésimo tercero con once puntos, tres más que el colista, Arsenal.

Boca Juniors, que este miércoles consiguió un agónico pasaje para las semifinales de la Copa Argentina al vencer a Patronato por penaltis tras igualar sin goles, buscará extender su buena racha este domingo cuando reciba en la Bombonera a Colón de Santa fe.

El Xeneize es octavo con 18 puntos, uno menos que los vigentes campeones.

Boca Juniors está invicto desde que asumió Sebastián Battaglia como entrenador, con cuatro victorias y tres empates.

Colón tiene un punto más que su rival, viene de ganarle a Central Córdoba por 1-0 y quiere volver a sumarse a la pelea por el título.

Además, Racing Club buscará dejar atrás la eliminación de este miércoles en los cuartos de final de la Copa Argentina (ante Godoy Cruz) el lunes cuando visite al Argentinos Juniors que dirige Gabriel Milito.

La Academia es séptima con 18 puntos y Argentinos décimo tercero con 15.

Otros partidos destacados son los cruces de San Lorenzo-Defensa y Justicia e Independiente-Godoy Cruz.

- Cronograma de partidos de la decimotercera jornada:

24.09: Sarmiento-Vélez y Estudiantes-Platense.

25.09: Aldosivi-Gimnasia, Talleres-Rosario Central, Arsenal-Lanús, Banfield-Atlético Tucumán y Centra Córdoba-River Plate.

26.09: Unión-Patronato, San Lorenzo-Defensa y Justicia, Independiente-Godoy Cruz y Boca Juniors Colón.

27.09: Argentinos-Racing Club y Newell's Old Boys-Huracán.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Talleres 12 8 2 2 18 9 26

.2. River Plate 12 7 3 2 23 9 24

.3. Estudiantes 12 7 2 3 20 11 23

.4. Lanús 12 7 2 3 22 18 23

.5. Independiente 12 6 4 2 12 6 22

.6. Colón 12 5 4 3 10 14 19

.7. Racing Club 12 4 6 2 10 4 18

.8. Boca Juniors 12 4 6 2 10 8 18

.9. Vélez Sarsfield 12 4 5 3 16 8 17

10. Godoy Cruz 12 5 2 5 19 17 17

11. Rosario Central 12 5 1 6 17 14 16

12. Defensa y Justicia 12 3 6 3 12 10 15

13. Argentinos 12 3 6 3 9 8 15

14. Newell's 12 4 3 5 14 18 15

15. Atlético Tucumán 12 4 3 5 12 16 15

16. Patronato 12 3 5 4 10 12 14

17. Gimnasia 12 3 5 4 8 13 14

18. Huracán 12 2 7 3 8 8 13

19. Sarmiento 12 3 4 5 11 15 13

20. San Lorenzo 12 3 4 5 10 14 13

21. Aldosivi 12 4 1 7 14 21 13

22. Unión 12 3 3 6 10 17 12

23. Platense 12 2 5 5 14 17 11

24. Central Córdoba 12 2 5 5 12 15 11

25. Banfield 12 1 7 4 8 13 10

26. Arsenal 12 1 5 6 5 19 8.