R.Dominicana.- Abinader pide una "solución" al "endeudamiento" de los países de ingresos medios forzado por la pandemia

22-09-2021 El presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.. Insta a asumir la crisis de Haití como una de "altísima prioridad" y priorizar la seguridad en el país para, después, celebrar elecciones



El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha pedido este miércoles ante la Asamblea General de la ONU "encontrar una solución" para el "enorme endeudamiento" al que se han visto forzados los países de ingresos medios para enfrentar los estragos económicos y sociales generados por la pandemia.



"No existe en la actualidad un mecanismo de acceso a financiamiento concesionario que nos permita solventar esta crisis de liquidez", ha lamentado el mandatario dominicano, quien ha criticado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya dispuesto una asignación equivalente a 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro para sus Estados miembro "de acuerdo a las cuotas correspondientes por país".



Esto significa que una "gran proporción" de esos recursos fue captada por los países desarrollados, precisamente los que, según el mandatario dominicano, "menos lo necesitan".



Para resolver "esta injusta situación", Abinader ha subrayado que los países industrializados deberían dedicar dichos recursos a la creación de un mecanismo que "permita canalizar las cuotas que recibieron hacia los países de ingresos medios y bajos, brindándoles acceso a fondos concesionarios".



"En dicho mecanismo, los organismos financieros multilaterales tendrían un rol de primer orden y, de esta manera, asegurarían que esos recursos lleguen a los países que realmente los necesitan. Esta iniciativa tendría un impacto muy positivo en los mercados financieros internacionales, pues daría mayor sostenibilidad a la deuda y fortalecería la confianza en nuestras economías, mejorando a su vez, el costo del financiamiento", ha incidido el presidente de República Dominicana.



Respecto a la pandemia, ha manifestado que ha acudido a la Asamblea General "esperanzado" en el objetivo de "renovar y fortalecer los vínculos de cooperación y solidaridad como naciones fraternas" para hacerle frente.



Abinader ha confiado en un "multilateralismo renovado" desde el que, a su juicio, se deben enfrentar este "enorme" reto, además de la emergencia climática, la revolución tecnológica y la necesidad de "articular un nuevo paradigma para el Estado de bienestar".



Asimismo, ha apelado a la "responsabilidad histórica de dejar un mundo mejor al encontrado", lo que, como ha dicho, "solo es posible si se toma en serio la transición global hacia un nuevo modelo productivo ecológico, sostenible, incluyente y equitativo".



"Ese cambio solo es posible desde un esfuerzo global y multilateral que garantice el Estado de derecho, los derechos humanos y el bienestar de todas las personas, sin dejar a nadie atrás", ha clamado el mandatario.



Por otro lado, ha mostrado la "firme convicción" de su Gobierno por la democracia, "el sistema político que mejor garantiza la dignidad, el bienestar y la felicidad de las personas".



"Solo es posible sostenerla si se profundiza y se amplía", ha apostillado, para referirse a que su Ejecutivo ha convocado a todos los sectores del país "a un diálogo abierto y plural para lograr reformas que contribuyan a afianzar el Estado social y democrático de derecho en República Dominicana".



En la misma línea, ha defendido el fortalecimiento de "los frenos y contrapesos al poder ejecutivo", como es el caso de un "poder judicial independiente", ha dicho, para añadir que su Gobierno está "abocado" a asegurar la independencia de la Fiscalía y otros órganos de control, así como la reforma de la Policía Nacional "para garantizar el Estado de derecho y la seguridad ciudadana".



Respecto a su gestión, ha destacado también su "valentía" en la lucha contra la corrupción y, respecto a la economía, ha incidido en que a pesar de las actuales dificultades, se proyecta acabar 2021 con crecimiento económico y mantener una tasa de crecimiento para los años siguientes.



ACCIONES "URGENTES EN LA REGIÓN



Por otra parte, Abinader ha sugerido a la comunidad internaciones tres acciones que considera "urgentes y necesarias" para su país y la región.



En materia de cambio climático, ha apuntado que República Dominicana es uno de los países que menos gases de efecto invernadero emite pero que más sufre los efectos del cambio climático, por lo que ha explicado que es el momento de impulsar "una transformación global de la economía que vaya de acuerdo con los niveles de desarrollo y que los estándares exigidos no impongan cargas excesivas".



"Es justo y necesario además, que la inversión para restaurar nuestros recursos naturales afectados por el calentamiento global creado por los países que han generado más CO2 sean los que paguen por las enormes inversiones a realizar", ha reclamado.



Respecto a la actual crisis financiera y mayor endeudamiento provocado por la pandemia, ha advertido que no solo se puede resolver "incrementando los impuestos en cada país" con sus "consecuentes presiones sociales y posibles alteraciones de la paz".



"Estamos convencidos de que, sin costo para sus gobiernos, las instituciones financieras multilaterales y bilaterales pueden otorgar facilidades crediticias a través de mecanismos transparentes y accesibles, concertados y no discriminatorios, que contribuyan a que los países en dificultades recuperen con prontitud la sostenibilidad financiera y el acceso a los mercados financieros internacionales, con tasas preferenciales que no sean afectados por el índice de riesgo país", ha subrayado.



SIN SOLUCIÓN DOMINICANA A LA CRISIS DE HAITÍ



Su tercera y final recomendación "de acción", ha sido sobre Haití. Al respecto, Abinader ha recordado que desde el inicio de su gestión ha anunciado la posibilidad de que la situación haitiana "pueda desbordar las fronteras", lo cual ha calificado como "un factor de inseguridad en la región".



"De ahí, la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas, la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento", ha urgido.



Al mismo tiempo, ha dicho que ha notado que recientemente algunos gobiernos han adoptado medidas para afrontar las consecuencias de la crisis haitiana, que, "por años y cada día", República Dominicana ha encarado "prácticamente solo", ha criticado.



"Estamos convencidos de que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. Es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe, ni puede, abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción", ha agregado al respecto.



Abinader ha insistido así en que ante la "división actual" que existe entre el liderazgo haitiano, y la peligrosa presencia de bandas criminales que "controlan una buena parte de su territorio", "los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden".



Por ello, ha enfatizado en que lo "más importante e inmediato" es la seguridad en Haití y, después, la celebración de elecciones "libres, justas y confiables" en el mismo país.



"Entonces, con un nuevo Gobierno como interlocutor legítimo, se deberá preparar un verdadero plan integral de desarrollo económico y social, con todos los recursos necesarios y apoyado solidariamente por la comunidad internacional, pues ya no se puede pensar únicamente en medidas de carácter humanitario", ha manifestado.



De este modo, ha reiterado que República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando "la solidaridad y la colaboración debidas" con Haití, pero ha dejado claro que "no hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis" en el país.