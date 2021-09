Producción de crudo y gas en Ártico aumenta aun con advertencias

(Bloomberg) -- Las compañías de petróleo y gas están recibiendo capital de algunos de los nombres más importantes de las finanzas que buscan aprovechar la vasta riqueza natural del Ártico, incluso al tiempo que aumentan las advertencias sobre el deshielo debido al calentamiento global provocado por el hombre.

Gazprom PJSC, ConocoPhillips y TotalEnergies SE se encuentran entre las empresas de energía en expansión en la región, con una producción de combustibles fósiles que aumentará un 20% en los próximos cinco años, según un informe de Reclaim Finance. El sector bancario es cómplice, habiendo proporcionado más de US$314.000 millones para tales empresas entre 2016 y 2020, dijo el organismo de control climático.

“El Ártico es una bomba de tiempo, y nuestra investigación muestra que la industria del petróleo y el gas está empeñada en hacerla explotar, lo que sabotea nuestras posibilidades de evitar un colapso climático descontrolado”, dijo Alix Mazounie, coautor del informe. “Pero no son los únicos culpables: las instituciones financieras dan dinero a estas empresas, lo que convierte sus propios compromisos climáticos en una burla”.

El estudio pone de manifiesto la creciente preocupación de que las instituciones financieras y las empresas de energía a menudo promocionan sus credenciales ecológicas, pero actúan de manera contraria. Los autores dicen que si bien dos tercios de los 30 principales bancos que impulsan la expansión en el Ártico tienen las llamadas políticas de restricción del Ártico, ninguna excluye el apoyo a las empresas involucradas en el desarrollo de nuevos proyectos de crudo y gas en la región.

A fines del próximo mes, los líderes mundiales se reunirán para conversaciones cruciales sobre el clima en Glasgow, Escocia, en medio de una creciente presión para actuar tras una advertencia del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de que el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados desde los niveles de la era preindustrial no se cumplirá, a menos que se tomen medidas más drásticas. A principios de este año, la Agencia Internacional de Energía dijo que para evitar una crisis climática no pueden haber nuevos campos de petróleo, gas o carbón.

En un reporte separado publicado el jueves, los inversionistas que gestionan conjuntamente US$6,6 billones están presionando a la industria financiera para que impulse la financiación de los métodos de eliminación de carbono y estandarice los créditos por contaminación. Para cumplir con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París, se tendrían que eliminar hasta 1.200 millones de toneladas métricas de gas de efecto invernadero anualmente para 2025.

Actualmente hay 599 campos de petróleo y gas en el Ártico que están en producción, en desarrollo o han sido descubiertos, según el informe. Los bancos europeos son responsables de una cuarta parte de la suscripción global y los préstamos a las empresas líderes, agregó.

