Preocupación por el estado de salud de Doña Ana, madre de Isabel Pantoja

Doña Ana, madre de Isabel Pantoja, lleva diez días ingresada en el hospital y son muchos los testimonios que aseguran que el estado de salud de la matriarca del clan es muy delicada. A sus 90 años, sigue luchando por sobrevivir tras estar durante muchos años luchando contra una enfermedad y lo cierto es que en estos momentos la alarma familiar es más que evidente.



Lo más sorprendente de todo es que Isabel Pantoja no se ha puesto en contacto ni de su hijo, Kiko Rivera, que se enteraba del ingreso hospitalario de su abuela gracias a una llamada de Kiko Hernández, ni de Anabel Pantoja, quien ya sabemos que adora a su abuela y que dentro de ocho días se dará el 'Sí, quiero' con Omar Sánchez.



Tampoco Isa Pantoja, quien ha tenido menos relación con Doña Ana, sabe de primera mano cómo está la matriarca ya que su madre sigue en sus trece y no ha cogido el teléfono para informar a nadie. Una situación delicada que parece que no va a mejorar, al menos por el momento, y que querría llevar en silencio la cantante.



Lo que es una tristeza para todos los miembros de la familia Pantoja, puede ser también un problema para Anabel Pantoja, que como ya sabemos se casa el 1 de octubre con Omar Sánchez y si, finalmente, sucede lo peor, quizás tenga que retrasar una vez más su enlace matrimonial.



Según el reportero José Antonio León, Doña Ana está ingresada y aislada, con parte médico muy delicado. Las informaciones de que estaba teniendo una mejora son falsas, las habrían filtrado los familiares... además se ha asegurado desde plató que Kiko Rivera, aunque quisiera, no podría visitarla porque está apartada de todo el mundo, ni si quiera Isabel Pantoja se encuentra con ella.