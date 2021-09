Portaltic.-Madrid reunirá a más de 150 expertos en transición energética y digitalización en el Smart Energy Congress & EXPO 2021

23-09-2021 Smart Energy Congress & EXPO 2021. La Plataforma enerTIC.org ha anunciado la celebración en modalidad presencial de una nueva edición del Smart Energy Congress & EXPO 2021, que tendrá lugar los próximos 27 y 28 de octubre en Madrid con el objetivo de situar a España como referente en la transición energética y la digitalización, gracias a la participación de unos 150 expertos y al apoyo de más de 80 empresas asociadas. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ENERTIC



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Este evento, referente en Europa en materia de eficiencia energética, sostenibilidad y cambio climático, pondrá los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los fondos Next Generation EU o el Pacto Verde Europeo en el punto de mira. Asimismo, analizará el papel de las empresas y las herramientas tecnológicas a su disposición para impulsar la transición energética.



El objetivo de la Plataforma para este año es superar los 3.000 participantes, que se repartirán en una Zona EXPO y de Networking de más de 2.500 metros cuadrados y siete espacios de conocimiento para impulsar la coinnovación y el ecosistema de startups, con la participación de cerca de 150 expertos.



Bajo el lema 'Technology for a green and digital revolution', el Smart Energy Congress & EXPO 2021 volverá a convertirse en un punto de encuentro para los equipos de estrategia, tecnología e innovación de consultoras, compañías energéticas, líderes de la industria tecnológica, 'startups' y responsables de grandes proyectos.



EMPRESAS, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SOCIEDAD



"La competitividad energética, los derechos de emisión de CO2 o el impulso del mercado de las fuentes renovables ocuparán igualmente un lugar destacado en las distintas áreas de conocimiento en un momento en el que la eficiencia energética, la sostenibilidad y la digitalización cobran más protagonismo para empresas, administraciones públicas y sociedad", explican los organizadores.



La Plataforma enerTIC.org defiende que la transformación digital es el 'driver' para la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de CO2, sostenibilidad y cambio climático incluidos no solo en Horizonte 2030 o los ODS de la ONU, sino también en los fondos de recuperación Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.



Para tratar estos temas, la Plataforma ultima un completo programa de conferencias tanto en los Auditorios Visión en sus tres modalidades (Auditorium Technological Vision, Auditorium Strategic Vision y Auditorium Innovation Vision), como en el resto de sesiones especializadas en Intelligent Energy & Utilities; Intelligent Industries & Mobility; Intelligent IT Infrastructure & Data Center; e Intelligent Territories & Cities.



"Esta edición es un punto de inflexión ante una década de grandes oportunidades y en un contexto actual dinámico y centrado en la digitalización y la eficiencia energética en múltiples ámbitos: Ciudades, Industrias, Energía y Grandes Infraestructuras Tecnológicas", añaden desde enerTIC.



El evento cuenta este año con el patrocinio en la categoría Global de Ferrovial Servicios, Ibermática, Minsait an Indra Company, Naturgy, Rittal, Schneider Electric y Telefónica Empresas; como Platinum Sponsors se encuentran Accenture, EDF Fenice, Everis NTT Data Company, Inetum, Nutanix, Opentrends y Tecnatom; y en modalidad Gold cuenta con Amplía, Aquads Technologies, Delta Electronics, ENGIE, Fi Group, GMV, Huawei, Softtek, Software Greenhouse, Techedge y VASS.