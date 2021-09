Portaltic.-La personalización automática de Material You podrá llegar a más teléfonos Android

01-01-1970 Material You POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



El motor de esquemas de colores y temas que llegará con Material You a los teléfonos Pixel estará también disponible para el resto de fabricantes de teléfonos Android tras su incorporación como código abierto a una versión de AOSP.



Material You, el nuevo lenguaje de diseño que estrenará Android 12, implementa una interfaz dinámica capaz de generar una paleta de color acorde con el salvapantallas que el usuario tenga en su móvil. Este sistema se llama 'monet', que en un primer momento se anunció para los teléfonos Pixel.



Una versión interna de Android Open Source Project (AOSP), la versión de código abierta de Android, que se identifica con Android 12.1 (Android 12 sc-v2), ha incorporado 'monet', como ha recogido XDA Developers.



Según esto, Google habría hecho de código abierto no solo el motor de extracción de color sino también el algoritmo que procesa la extracción del color, lo que permitiría que esta función pudiera ser incorporada por fabricantes de teléfonos Android.



Android 12.1 también incorporará novedades dirigidas a mejorar la experiencia en teléfonos móviles con pantallas plegables, con funciones como una barra de tareas.