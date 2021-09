O.Próximo.-Hamás dice que no participará en las elecciones locales de diciembre si no se convocan también unas generales

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado que no participará en las elecciones locales convocadas en diciembre por la Autoridad Palestina a menos que se convoquen igualmente unas generales, tras el aplazamiento de las últimas votaciones por parte de Mahmud Abbas.



El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha recalcado que el grupo considera los comicios de diciembre como contrarios a la voluntad popular y "una distorsión del camino nacional", al tiempo que ha pedido pactar un nuevo calendario de elecciones, según ha informado la agencia palestina de noticias Maan.



Así, ha criticado la convocatoria de estas elecciones tras el aplazamiento de las presidenciales y parlamentarias y ha acusado a la Autoridad Palestina de "mantener la exclusividad de las decisiones nacionales" y "no respetar los acuerdos".



Por otra parte, Qasem ha expresado el apoyo de Hamás a la celebración de unas elecciones pactadas como parte del derecho del pueblo palestino a elegir a sus instituciones y ha hecho hincapié en que la Autoridad Palestina debe aceptar los acuerdos sobre este punto y coordinarse para la convocatoria de elecciones.



El anunció de Hamás llega apenas unos días después de que las facciones palestinas de la Franja de Gaza expresaran su rechazo al plan de la Autoridad Palestina para celebrar las locales y reclamaran que se respetara el acuerdo alcanzado previamente, incluida la celebración de elecciones presidenciales y legislativas antes de las locales.



Las elecciones parlamentarias y presidenciales iban a tener lugar en mayo y julio, respectivamente, si bien fueron aplazadas por Abbas citando la negativa de Israel a permitir que votaran los residentes de Jerusalén Este. Las elecciones al Consejo Nacional Palestino fueron igualmente aplazadas en agosto.



Sin embargo, los críticos con Abbas han sostenido que la decisión estuvo igualmente motivada por el desplome de su partido, Al Fatá, según varios sondeos y a la fragmentación interna en el partido debido a tensiones en su cúpula, lo que habría reducido sus posibilidades de victoria en las urnas.



Los Territorios Palestinos Ocupados se habían preparado para la celebración de las primeras elecciones desde 2006, cuando la victoria de Hamás en las urnas provocó que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas.



Esta situación abocó a unos enfrentamientos entre Hamás y Al Fatá que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos. Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja de Gaza.