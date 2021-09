Nobel.- Los ganadores del Nobel también recibirán este año el premio en sus respectivos países

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Las personas o entidades que sean reconocidas este año con algún premio Nobel recibirán las medallas y diplomas que les acreditan como ganadores en sus respectivos países, según la organización, que de esta forma se adelanta a posibles restricciones de viaje con motivo de la pandemia de COVID-19.



La emergencia sanitaria ya obligó en 2020 a replantear la habitual ceremonia, que quedó reducida a la mínima expresión. Para esta nueva edición, la Fundación Nobel ha decidido repetir formato y, a falta de decidir cómo serán los eventos de diciembre en Estocolmo y Oslo, ya ha confirmado que los premiados no tendrán que desplazarse.



Así, quienes escuchen sus nombres en la semana que va del 4 al 11 de octubre, cuando se irán desgranando los distintos vencedores por categoría, podrán recibir la medalla y el diploma acreditativos en sus países.



"Creo que a todos nos gustaría que la pandemia de COVID-19 hubiese acabado, pero no es así", ha explicado el director ejecutivo de la Fundación Nobel, Vidar Helgesen, en un comunicado en el que ha recordado que, como "fenómeno global", los laureados en principio serán de diferentes continentes.



"La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la posibilidad de que haya viajes internacionales es la razón", ha añadido, hace necesario repetir al menos a grandes rasgos los métodos que ya se utilizaron en la edición de 2021, si bien los organizadores confían que al menos pueda haber publico en la sala en la ceremonia final.



PREMIO NOBEL DE LA PAZ



Uno de los premios que más expectación suele generar es el de la Paz, que en 2020 reconoció la labor del Programa Mundial de Alimentos. Para la edición de este año, el Comité Noruego ha recibido 329 candidaturas, de las cuales 234 corresponden a individuos y 95 a organizaciones.



El dato supone una subida de las candidaturas con respecto a las 317 del año pasado y el tercero más alto de la historia --el récord se alcanzó en 2016, con 376--. Las nominaciones son secreta y no se hacen públicas hasta pasados 50 años.