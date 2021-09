Microsoft actualiza Surface con nuevo portátil, tabletas y un móvil plegable

Registro de la tableta mini Surface Go 3, de Microsoft, que tiene una pantalla táctil de 10,5 pulgadas, 11 horas de autonomía de la batería y procesador Intel Premium Gold o Intel Core i3. EFE/Marc Arcas

San Francisco, 22 sep (EFE).- Microsoft anunció este miércoles una renovación total de su línea de hardware Surface, con un modelo de ordenador portátil completamente nuevo, actualizaciones de tres de sus tabletas convertibles y la segunda versión del móvil plegable Duo.

En un evento celebrado en formato digital, la compañía de Redmond (estado de Washigton, EE.UU.) mostró por primera vez al público la nueva gama de dispositivos, aunque estos no llegarán a las tiendas hasta el 5 de octubre, el mismo día en que se lanzará el esperado sistema operativo Windows 11.

De entre todos los productos presentados hoy por Microsoft destaca el ordenador portátil con pantalla táctil de 14,4 pulgadas Surface Laptop Studio, que con un precio de 1.600 dólares es el más completo de la serie, y que tiene como principal atractivo una versatilidad total.

TRES MODOS DISTINTOS

Así, puede usarse completamente plano como una tableta, con un ángulo de 90 grados como cualquier portátil tradicional o con una disposición triangular que inclina la pantalla y esconde el teclado, pero sigue permitiendo acceder al panel táctil o "touchpad".

En cada uno de estos modos, el ordenador adapta el tamaño y ubicación de los iconos, y el aparato es compatible con el también nuevo lápiz digital Slim Pen 2, que se sujeta magnéticamente bajo el "touchpad" y se carga cuando está unido al dispositivo.

A diferencia del resto de la gama Surface, sin embargo, el teclado no puede separarse de la pantalla, por lo que en lugar de ser una tableta convertible, puede considerársele más cercano al diseño de un portátil.

En cuanto a las especificaciones, el Surface Laptop Studio tiene una pantalla con resolución de 201 PPI, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, cuatro altavoces con Dolby Atmos, dos puertos Thunderbolt 4 USB-C y procesador de undécima generación Core i5 o Core i7.

La capacidad de almacenamiento varía según elija el comprador entre los 256 GB y los 2 TB, y la memoria RAM puede ser de 16 o 32 GB.

LLEGAN PRO 8 Y GO 3

En cuanto a las tabletas convertibles (a las que se puede añadir un teclado magnético para convertirlas en ordenadores), Microsoft renovó su línea Surface Pro con Pro 8, actualizó la ya existente Pro X y puso al día la tableta mini Surface Go con Go 3.

Pro 8, a un precio de 1.100 dólares, tiene una pantalla de 13 pulgadas, frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz, 16 horas de autonomía de la batería y microprocesador Intel de undécima generación, además de hasta 32 GB de RAM.

El teclado, que cuesta 180 dólares adicionales, está hecho de fibra de carbono, lo que lo hace duro y rígido, pero a la vez agradable al tacto, y permite acoplar de forma magnética el Slim Pen 2.

Como nota curiosa, los imanes del lápiz digital están colocados para que, si el usuario intenta acoplarlo al revés de como debe ir, este se gira automáticamente y se sitúa en la posición que le corresponde.

En a la Surface Pro X, ya existente en el mercado, esta saldrá a la venta con una nueva versión más barata sin conexión LTE a internet, sólo a red Wi-Fi, que costará 900 dólares.

La pequeña Surface Go 3, por su parte, tiene un precio de 400 dólares (es la mas asequible de toda la gama), pantalla táctil de 10,5 pulgadas, 11 horas de autonomía de la batería y procesador Intel Premium Gold o Intel Core i3.

NUEVO MÓVIL PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE DUO

Finalmente, la empresa que dirige Satya Nadella presentó la segunda versión de su teléfono plegable, el Surface Duo 2, compatible con las redes 5G, con altavoces estéreo, chip Qualcomm Snapdragon 888 y cámara dinámica de tres lentes.

El objetivo de este teléfono es, como en el del modelo anterior (recibido negativamente por la crítica por sus fallos), facilitar la multitarea con sus dos pantallas de 5,8 pulgadas cada una, que se comunican de manera fluida y permiten crear una macropantalla cuando el usuario lo desea.

Con una frecuencia de actualización de 90 Hz, 8 GB de memoria RAM y la capacidad de mostrar notificaciones cuando está completamente plegado, el nuevo teléfono de Microsoft tiene un precio de 1.500 dólares.